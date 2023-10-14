Ученый о погоде в Латвии: "Судя по всему, золотой осени не будет"

"К этим бурям мы как бы уже должны привыкать", - считает Константин Ранкс.

"К тому, что погода будет такая "истероидной" и все будет происходить очень неожиданно. Могут быть неожиданные перемены погоды. На это стоит обратить внимание".

Буря в Юрмале на пляже. 7 октября 2023 года Фото: пресс-фото/ Алекс Леонов

Ученый заметил, что говоря о погоде не стоит забывать, что 70% нашей планеты - это вода. Потому жаркая погода оказывает неоспоримое влияние. Как в случае с "перегревом Средиземного моря":

"Там же все лето была страшная жара. Температура воды в Средиземном море поднялась до рекордных значений. А что это означает? Это означает, что Средиземное море активно испарялось, в атмосфере полно воды, и эта вода рано или поздно должна из атмосферы упасть. Куда она упадет? Бог весть!".

Константин Ранкс пояснил, что с точность можно сказать, что есть на юго-западе от Латвии (Испания, Франция, Германия и т.д.) очень жарко, то у нас потом будет очень дождливо.