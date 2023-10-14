Ученый о погоде в Латвии: "Судя по всему, золотой осени не будет"

Геолог, автор книг об изменении климата и научный журналист Константин Ранкс в беседе с RUS TVNET объяснил, чего ждать от латвийской погоды этой осенью, а также к чему стоит быть готовыми.
Константин Ранкс отметил, что для нашего материка - Евразии - может быть, не столько усиление частоты бурь, сколько изменение их характера.
К примеру, долгое время осадков нет, а потом сразу выпадает огромное количество. То есть, бури в Латвии становятся более ярко выраженными, а это уже превращается в проблему.
По словам эксперта, усиление бурь, присутствует в известной мере. Конечно, бури были и раньше, но сейчас происходят некие "качели". К примеру, сухо и нет осадков, а потом выпадает в большое количество, или резкие перепады температуры:
"Вот смотрите, у нас сегодня где-то обещают +19°, а на следующей неделе до -5° и снег. И, судя по всему, золотой осени не будет. Потому что когда будет -5°, отомрут все зеленые листья, и у нас будет зеленый листопад".
Специалист заметил, что погода в Латвии становится все более "нервной". В качестве примера он привел конец апреля и начала мая, когда было сухо, осадков не было, но при этом было очень холодно и ветрено. В результате чего весной и в начале лета при холодной погоде образовалась засуха, а это неоспоримо влияет на сельское хозяйство.
"К этим бурям мы как бы уже должны привыкать", - считает Константин Ранкс.
"К тому, что погода будет такая "истероидной" и все будет происходить очень неожиданно. Могут быть неожиданные перемены погоды. На это стоит обратить внимание".
Ученый заметил, что говоря о погоде не стоит забывать, что 70% нашей планеты - это вода. Потому жаркая погода оказывает неоспоримое влияние. Как в случае с "перегревом Средиземного моря":
"Там же все лето была страшная жара. Температура воды в Средиземном море поднялась до рекордных значений. А что это означает? Это означает, что Средиземное море активно испарялось, в атмосфере полно воды, и эта вода рано или поздно должна из атмосферы упасть. Куда она упадет? Бог весть!".
Константин Ранкс пояснил, что с точность можно сказать, что есть на юго-западе от Латвии (Испания, Франция, Германия и т.д.) очень жарко, то у нас потом будет очень дождливо.
"Земля, по большому счету, это замкнутая система. Поэтому, если будет усиливаться глобальное потепление, а оно, судя по данным, усиливается. Тут еще Эль-Ниньо подключилось (Эль-Ниньо - колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат - прим. ред.). Что мы будем иметь? У них будет засуха, а у нас будут одна за другой сильные бури, дожди и крупный град", - сказал эксперт.
В заключении, он указал, что люди должны внимательно следить за прогнозами погоды и быть готовы к самым неожиданным поворотам.
Ранее шеф-повар юрмальского ресторана 36.LINE Лаурис Алексеев в беседе с RUS TVNET заметил, что буря зимой, осенью или весной становится все более частым явлением:
"Буря, которая была в 2014 году была более разрушительной. Вода дошла до дюн, до самого леса. Еще помню сильный ураган в январе прошлого года, и в 2018 году", - говорит шеф-повар, добавляя, что у него каждый такой случай задокументирован, и в бурях осенью и зимой на пляже нет ничего нового.
Галерея: Буря в Юрмале на пляже. 7 октября 2023 года
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