Журнал Playboy объявил о прекращении трудовых отношений с ливано-американской моделью и бывшей порноактрисой Мией Халифой (настоящее имя Сара Джо Чамун) из-за ее публикаций в соцсетях с поддержкой нападения ХАМАС на Израиль.
Playboy прекратил сотрудничество с экс-порноактрисой из-за комментариев о нападении ХАМАС на Израиль
"Мы поощряем свободу выражения мнений и конструктивные политические дебаты, но придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Мы ожидаем, что Миа поймет, что ее слова и действия имеют последствия", - сказано в заявлении журнала.
Уже со вторника страница, посвященная Халифе, удалена с сайта Playboy.
В день атаки ХАМАС на Израиль Халифа написала в Twitter: "Если вы можете смотреть на ситуацию в Палестине и не быть на стороне палестинцев, то вы на неверной стороне апартеида, и история покажет это со временем". В следующем твите она попросила кого-нибудь "сказать борцам за свободу в Палестине, чтобы они перевернули свои телефоны и снимали видео горизонтально".
8 октября она написала, что хотя поддержка палестинцев и лишила ее возможностей в бизнесе, она больше злится на себя "за то, что не проверила, вела ли дела с сионистами".
10 октября Халифа, пояснила свой предыдущий твит: "Я специально сказала "борцы за свободу", потому что именно это делают палестинские граждане… Борются за свободу каждый день".
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