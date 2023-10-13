ВИДЕО ⟩ В Эстонии электросамокат столкнулся с автомобилем. Пострадали подростки

"Поучительный пример того, что может произойти при несоблюдении правил дорожного движения", - сказано на странице полицейского участка Йыхви в социальной сети, где также есть видеозапись, на которой видно, как две девочки попали в аварию на электросамокате, пишет Limon.ee со ссылкой на Elu24.
В понедельник, 9 октября, в Центр тревоги Эстонии поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и электросамоката на набережной Йыхви.
Когда на место происшествия прибыл полицейский патруль, выяснилось, что две девочки на одном электросамокате выехали на пешеходный переход, не снижая скорости. В это же время к переходу подъехал легковой автомобиль, который также не успел затормозить и уступить дорогу девочкам.
Произошло столкновение, в результате которого обе девочки упали с самоката. Водитель остановился на мгновение, поговорил с девочками, а затем уехал, не сообщив об этом в полицию.
После аварии одному из детей была оказана первая помощь в травмпункте. "Мы хотели бы напомнить и водителям автомобилей, и водителям немоторизованного транспорта об основных правилах дорожного движения", - напоминают в полиции Йыхви.
Смотрите видео:
Количество аварий растет
Статистика ДТП с участием немоторизованного транспорта в Эстонии начала собираться только в 2021 году, когда произошло 223 ДТП с их участием, в которых пострадали 230 человек, из них 29 - серьезно. В 2022 году произошло уже 349 ДТП с участием немоторизованного транспорта, в которых 356 человек получили травмы, из них 60 - тяжелые, а 1 человек погиб.
В этом году по вине немоторизованного транспорта произошло в общей сложности 29 аварий, причем в пяти из них человек, управлявший немоторизованным транспортом, находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому, по словам Рагне Кейски, эти аварии можно рассматривать как несчастные случаи.
Одной из основных причин аварий с участием легкого транспорта является превышение скорости, что даже потребовало вмешательства законодательства. С 2021 года максимальное ограничение скорости для электросамокатов составляет 25 км/ч, но только в том случае, если выбранная скорость будет поддерживаться инфраструктурой.
Например, максимальное ограничение скорости для электросамокатов на открытых площадках составит 20 км/ч, причем с 21:00 до 07:00 скорость должна быть ниже. На узких улицах и в местах скопления людей следует выбирать скорость движения пешеходов 3-5 км/ч.
К сожалению, многие не соблюдают эти ограничения, поэтому неудивительно, что по результатам опроса, проведенного Norstat в 2019 году, 53% жителей Таллинна и 40% жителей других крупных городов чувствуют себя в опасности из-за электросамокатов.
Пять заповедей водителя электроскутера:
При управлении велосипедом/электросамокатом водитель должен быть трезв.
На электросамокате следует ездить в одиночку; при езде в группе людей водитель теряет контроль над транспортным средством, например, при резком торможении.
До 16 лет при управлении электросамокатом необходимо надевать шлем, для более старших возрастов это рекомендуется.
Самокат должен двигаться по правой стороне дороги.
По тротуарам необходимо двигаться со скоростью пешехода.
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