Генштаб Украины: армия РФ безуспешно атакует на восточном фронте

Согласно сводке генштаба Украины, за последние сутки по периметру Авдеевки и близ нее украинские военные отбили минимум 25 атак противника, в районе Купянска на самом северном отрезке фронта - 12 атак, в Марьинке и вокруг нее - около 10 атак.

Российская армия усиленно атакует в районе Авдеевки под Донецком уже три дня.

Кроме того, как утверждает украинский генштаб, российская армия безуспешно пытались контратаковать в двух местах на южном фронте - там, где ранее удалось продвинуться украинской армии, в районах Новомайорского и Работина, пишет Русская служба BBC.