Генштаб Украины: армия РФ безуспешно атакует на восточном фронте

По состоянию на вечер пятницы, 13 октября, российская армия продолжает интенсивно, но безуспешно атаковать на нескольких участках восточного фронта, утверждает генштаб Украины, сообщает Русская служба BBC.
Согласно сводке генштаба Украины, за последние сутки по периметру Авдеевки и близ нее украинские военные отбили минимум 25 атак противника, в районе Купянска на самом северном отрезке фронта - 12 атак, в Марьинке и вокруг нее - около 10 атак.
Российская армия усиленно атакует в районе Авдеевки под Донецком уже три дня.
Кроме того, как утверждает украинский генштаб, российская армия безуспешно пытались контратаковать в двух местах на южном фронте - там, где ранее удалось продвинуться украинской армии, в районах Новомайорского и Работина, пишет Русская служба BBC.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!