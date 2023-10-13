Видео ⟩ Нелегальные мигранты дважды ворвались в сельский дом под Лудзой

Янис рассказал: "Дверь была сломана, окно разбито. Все было завалено туалетной бумагой. Более того, они подходили к пчелам на пасеку, вынимали и ели мед. Все в комнате было оставлено, как в свинарнике".

Мужчина посмотрел на погром, но потом ушел. "А сегодня утром там опять целая группа - восемь человек. В дом опять ворвались. Их задержали и забрали пограничники", - рассказал хозяин дома.

В Государственной пограничной службе отметили, что таких случаев немного, больше внимания уделяется заброшенным сельским домам.

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