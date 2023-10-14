Видео ⟩ Столкновение электроскутера и автомобиля - кто виноват?

В понедельник, 9 октября, в полицию поступило сообщение о столкновении автомобиля и электроскутера на пешеходном переходе в эстонском городе Йыхви.

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружили, что две девочки ехали на электроскутере и, не снижая скорости, пересекали улицу по пешеходному переходу. Автомобиль, двигавшийся по улице, не успел затормозить и избежать аварии.

В результате столкновения обе девочки упали на асфальт. Водитель автомобиля остановился и поговорил с девочками, но затем уехал с места происшествия, не сообщив об этом в полицию. Одной из девочек потребовалась медицинская помощь.

В данной ситуации и водитель, и дети должны были действовать более осмотрительно, снизив скорость.