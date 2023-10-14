Российский доброволец, воюющий на стороне Украины: фанаты Путина в Эстонии ничего не знают о современной России

- Все, о чем вы говорите, может затянуться на годы. Есть ли у вас какой-то план, если война затянется на годы?

- Мы развиваемся, я не могу сказать, что развиваемся в армию. Но на сегодняшний день РДК из относительно небольшого подразделения, которое было больше года назад, превратилось в достаточно крупную политическую платформу. Мы все нацелены на то, чтобы дойти до конца.

- Фортуна, в странах Балтии есть много русских, которые даже после событий в Буче, Мариуполе и так далее, поддерживают Путина в его агрессии против Украины. Как вы к этому относитесь и почему так происходит?

- Естественно, я отношусь к этому крайне негативно. Почему так происходит? Здесь есть несколько факторов. Во-первых, если мы проведем некий анализ и посмотрим, что это за публика, то увидим, что эти люди делятся на две категории: либо это люди достаточно возрастные, которые успели пожить в Советском Союзе, и у них остались с того времени только хорошие воспоминания, какие-то фантомные романтические воспоминания.