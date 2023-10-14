Очереди из людей и машин: Россия ограничила пропускную способность пограничного пункта Виентули

Неизвестно, будет ли восстановлена работа пункта в полном объеме до его закрытия в понедельник, 16 октября, поэтому ГПО уже сейчас призывает людей использовать для пересечения латвийско-российской границы пункты пропуска в Гребнево и Терехово.

Как сообщалось, правительство постановило закрыть пункты пересечения латвийско-российской границы Виентули и Педедзе с 16 октября. Проект постановления подготовило МВД, которое указало, что Виентули - пункт пограничного контроля на латвийско-российской границе с самой низкой пропускной способностью. С 16 октября он стал бы последней возможностью для въезда в Россию из третьих стран по суше владельцев украинских паспортов старше 14 лет. После закрытия Виентули возможность въезда в Россию для граждан Украины останется только через пункт пересечения границы в аэропорту Шереметьево в Москве.

Как ранее заявил начальник ГПО Гунтис Пуятс, решение России разрешить гражданам Украины въезжать в Россию по суше только через пограничный пункт Виентули могло бы привести к концентрации нескольких тысяч человек на латвийской границе.

"Учитывая, что в среднем из нашего региона [за сутки] в Россию выезжает около 600 человек, а пропускная способность пункта составляет 60-70 человек, это означает, что ежедневно у границы будет скапливаться 500 человек, что вызовет и гуманитарную катастрофу, и недовольство", - сказал Пуятс.

Начальник ГПО добавил, что решение закрыть два пункта пропуска на границе принято после консультаций с другими странами и не противоречит политике самой Украины, которая призывает своих граждан не ездить в Россию. Пуятс признал, что в связи с закрытием пограничного пункта Виентули жизнь некоторых людей будет осложнена, однако в противном случае под угрозой бы оказалась безопасность Латвии.