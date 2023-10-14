Видео ⟩ Машина жителя Бауски дважды получала повреждения, но страховщик не помогает

Автомобиль жителя Бауски Марека Audi за короткое время дважды получал повреждения. У Марека нет полиса KASKO. Он считает, что компенсацию может предложить страховщик OCTA, но помощь не приходит, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
Марек в августе этого года столкнулся с собакой, которая в темноте выбежала на дорогу. Животное погибло, пострадала также машина и Марека признали пострадавшим.
Поскольку был известен хозяин собаки, которого признали виновным, Марек рассчитывал получить помощь от страховщика OCTA Compensa, но уже быстро понял, что на помощь можно не надеяться.
Видео: сюжет Bez Tabu
"Звонил страховщикам. Сказал, что ничем помочь не могут. У собаки ничего взять нельзя, так сказали. Мол, нужно второе транспортное средство. Сказали, что если нет KASKO, ничем помочь нельзя. За что же я плачу деньги? Кому она эта OCTA нужна? Просто появиться на дороге? Если что-то случится, ничего не поможет!", - жалуется Марек.
Вскоре после этой аварии другой автомобиль на гравийной дороге "швырнул" в машину Марека камень. Он снова обратился к страховщику, но - ничего.
Латвийское бюро страховщиков транспортных средств и юрист Юрис Казакс отмечают, что такие случаи необходимо решать с полисом KASKO. Однако полиса KASKO у Марека нет, и он мог бы обратиться за компенсацией расходов на ремонт в суд.
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