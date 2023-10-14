Видео ⟩ Машина жителя Бауски дважды получала повреждения, но страховщик не помогает

"Звонил страховщикам. Сказал, что ничем помочь не могут. У собаки ничего взять нельзя, так сказали. Мол, нужно второе транспортное средство. Сказали, что если нет KASKO, ничем помочь нельзя. За что же я плачу деньги? Кому она эта OCTA нужна? Просто появиться на дороге? Если что-то случится, ничего не поможет!", - жалуется Марек.