Pasažieru vilciens покупает электроэнергию у компании, принадлежащей брату председателя правления

Предприятие Pasažieru vilciens закупает электричество у компании, принадлежащей брату председателя правления - AOX Trade. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
В то же время Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не усмотрело в этом случае нарушения закона о предотвращении конфликта интересов, поскольку закупку проводило Latvijas dzelzceļš, а глава Pasažieru vilciens участия в нем не принимал. Однако министр сообщения Каспарс Бришкенс потребовал разъяснений ситуации.
Передача отмечает, что AOX Trade была основана два года назад и до сих пор не опубликовала ни одного годового отчета. Для единственного владельца и члена правления Олафа Петериса Григулиса это первая компания в сфере энергетики, что не помешало AOX Trade выиграть в этом году госзакупки на контракты на сумму почти 40 миллионов евро. Например, получено право поставлять электроэнергию самоуправлениям Риги, Екабпилса, Добеле, Салдуса, Бауски, Цесиса, Варакляни и Тукумса, а также Резекненской больнице.
Самая крупная выигранная на данный момент закупка AOX Trade - 12 миллионов евро на поставку электроэнергии подведомственным Министерству внутренних дел учреждениям, в том числе Службе государственной безопасности. С другой стороны, последняя из выигранных закупок - это поставка электроэнергии для Latvijas dzelzceļš на неполные 10 миллионов евро, отмечает De facto.
Член правления Latvijas dzelzceļš Вита Балоде-Андруса пояснила передаче, что предложение AOX Trade было самым выгодным. "Я вам могу открыть - были Latvenergo, Ignitis и AOX Trade, и, конечно, победителя мы выбрали по наилучшему предложение. AOX Trade предложила нам самую дешевую и с хозяйственной точки зрения выгодную электроэнергию. Поэтому мы объявили ее победителем", - сказала она.
В свою очередь председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис пояснил, что предприятие ранее интересовалось у Комиссии по регулированию общественных услуг по поводу возможностей самим организовать конкурс на закупку электроэнергии, однако было указано, что это невозможно. "Мы с удовлоьствием бы хотели, но в данный момент технические ограничения не позволяют нам этом сделать", - отметил он.
Кроме того, он отметил, что он осознает возможный конфликт интересов, поэтому под договором о закупке электричества от лица Latvijas dzelzceļš подписались другие должностные лица предприятия. "Когда узнали, что потенциально победителем может стать мой родственник, я своевременно проинформировал об этом как совет, так и правления, и я воздерживался от принятия какие-либо решения, кроме того, я не подписал ни один из договоров", - пояснил он.
Представители KNAB также заявили, что в данной ситуации нет проблем с точки зрения закона, то есть возник бы конфликт интересов, если бы закупку осуществляло само Pasažieru vilciens, а Роджер Янис Григулис участвовал в закупках.
"Родственники руководителя госпредприятия фактически не имеют никаких ограничений для участия в этих закупках. Сам руководитель госпредприятия имеет ограничения, в частности, он не должен совершать никаких действий, связанных с выполнением своих должностных обязанностей, которые могли бы затронуть личные или имущественные интересы родственника. (...) Он никаких решений и никаких других действий в отношении этого коммерсанта, в который входит и его родственник, не принимал", - сообщил представитель KNAB Андрис Донскис.
В то же время Бришкенс заявил, что ситуация, когда пассажирские поезда питаются электроэнергией, поставляемой братом главы компании, выглядит не очень хорошо с точки зрения репутации компании и корпоративного управления. Поэтому он попросил госсекретаря министерства, являющегося держателем долей капитала, дать его оценку.
В свою очередь владелец AOX Trade Олаф Петерис Григулис не согласился на интервью передаче, но в письменном ответе объяснил победу в закупках "эффективным управлением затратами и услугами, основанным на анализе данных и саморазвивающиеся системы". При этом на вопрос, знает ли он, что Latvijas dzelzceļš также будет продавать электроэнергию и руководимому братом Pasažieru vilciens, он ответил, что в закупке об этом не написано.
Компания AOX Trade зарегистрирована в 2021 году, ее уставный капитал составляет 40 000 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Единственным владельцем компании является Олаф Петерис Григулис.
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