Pasažieru vilciens покупает электроэнергию у компании, принадлежащей брату председателя правления

Член правления Latvijas dzelzceļš Вита Балоде-Андруса пояснила передаче, что предложение AOX Trade было самым выгодным. "Я вам могу открыть - были Latvenergo, Ignitis и AOX Trade, и, конечно, победителя мы выбрали по наилучшему предложение. AOX Trade предложила нам самую дешевую и с хозяйственной точки зрения выгодную электроэнергию. Поэтому мы объявили ее победителем", - сказала она.

В свою очередь председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис пояснил, что предприятие ранее интересовалось у Комиссии по регулированию общественных услуг по поводу возможностей самим организовать конкурс на закупку электроэнергии, однако было указано, что это невозможно. "Мы с удовлоьствием бы хотели, но в данный момент технические ограничения не позволяют нам этом сделать", - отметил он.

Кроме того, он отметил, что он осознает возможный конфликт интересов, поэтому под договором о закупке электричества от лица Latvijas dzelzceļš подписались другие должностные лица предприятия. "Когда узнали, что потенциально победителем может стать мой родственник, я своевременно проинформировал об этом как совет, так и правления, и я воздерживался от принятия какие-либо решения, кроме того, я не подписал ни один из договоров", - пояснил он.