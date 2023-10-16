Латвия остановила работу погранпунктов Виентули и Педедзе

Латвия приняла такое решение в связи с принятым Россией решением с 16 октября этого года разрешить держателям украинских паспортов въезд в Россию из третьих стран только в двух местах пересечения границы - через международный аэропорт Шереметьево в Москве, России, и через Виентули, являющийся одним из самых маленьких пунктов пересечения границы на границе Европейского союза (ЕС) и России.

Решение Латвии означает, что граждане Украины из ЕС попасть в Россию по суше не смогут, а въехать смогут только через аэропорт Шереметьево и, возможно, через страны СНГ.

Как подчеркивает латвийское правительство, решение России - это не только попытка расколоть ЕС и создать напряженность в его приграничной зоне, но и создать условия на латвийско-российской границе, что может существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу безопасности страны.

Таким образом, чтобы не допустить возможной угрозы общественному порядку, а также безопасности государства и избежать возможных неблагоприятных последствий создаваемой ситуации, необходимо приостановить работу латвийско-российских пунктов пересечения границы, указало МВД Латвии.

На латвийско-российской границе есть еще места пересечения Терехово и Гребнево.