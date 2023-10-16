Латвийский дизайнер назвал 5 вещей, которые должны быть в шкафу каждой женщины

Мультихудожник Кашерс (настоящее имя Каспар Блумс-Блумпанис) поделился ТОП-5 долгосрочной одежды, которая должна быть в гардеробе каждой женщины.
"Когда меняются времена года, меняются и тенденции, но это не обязательно означает, что в новом сезоне нужно спешить менять весь свой гардероб. Тщательно подобранная одежда прослужит отлично и будет выглядеть актуально даже несколько лет", - отметил Кашерс.
Тренч в классических цветах
У каждой женщины в шкафу должно быть одно хорошее пальто - такое, которое не садится и не мнется после долгих лет ношения. Рекомендуется выбирать пальто классического цвета, например черного, чтобы его можно было сочетать с разной одеждой.
Брючный костюм
Классический костюм с брюками и пиджаком подойдет как для повседневного, так и для торжественного мероприятия. Кроме того, пиджак и брюки можно носить отдельно, создавая еще более обширные комбинации! Брюки можно сочетать как с блузкой, так и с футболкой, а пиджак можно носить с костюмными брюками, джинсами и платьями. Художник-модельер Кашерс рекомендует выбирать пиджак с двубортными пуговицами и более широкими лацканами.
Джемпер с высоким воротником
Выбирая вязаный шерстяной свитер с высоким воротником, экспериментируйте с разными цветами! Битловки - это стильно и тепло, поэтому они идеально подходят для осенней погоды. Такой свитер будет отлично смотреться как с повседневной одеждой, так и с деловой одеждой, например, с упомянутым выше брючным костюмом. Если вы не хотите ограничиваться свитером, выберите платье, которое можно носить и как платье, и как свитер вместе с брюками!
Пышный пуховик-бомбер оверсайз
Мода меняется каждый год, поэтому Кашерс также рекомендует покупать такую куртку в классическом цвете, присматриваясь к тому, что впишется в ваш существующий гардероб - так вы сможете носить куртку несколько сезонов. Такая куртка очень удобна, так как хорошо сочетается с классической одеждой, джинсами и повседневной обувью.
Джинс
Джинсы никогда не выходят из моды окончательно, поэтому они должны быть в гардеробе каждой женщины. Это могут быть как джинсы, так и рубашки. Конечно, силуэт и формы со временем меняются. В этом сезоне Кашерс рекомендует выбирать брюки с широкими концами и завышенной талией: "Хотя в моде брюки с низкой посадкой, но когда я работаю с женщинами, я делаю вывод, что женщины чувствуют себя безопаснее в брюках, где они могут спрятать свой "животик" и почувствовать себя более комфортно. Кроме того, женщинам не нужно бояться брюк с широкими концами, потому что при правильном сочетании одежды даже широкие брюки можно сделать "стройнее"".
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Модельер предлагает тщательно выбирать не только одежду, но и обувь и аксессуары. Длинные сапоги - устойчивый выбор, поскольку они актуальны каждую осень - со временем меняются только такие нюансы, как пятка и носок. Сейчас в моде сапоги с острым носом, которые стройнят и удлиняют силуэт женщины, а также прекрасно смотрятся с различной одеждой, в том числе с широкими брюками. В свою очередь, при покупке аксессуаров модный художник предлагает обратить внимание на украшения, которые сочетаются с чем угодно.
Также перед покупкой новой одежды Кашерс рекомендует пересмотреть имеющийся гардероб, ведь, возможно, все актуальное находится среди давно забытой одежды, а то, что действительно уже не нужно, рекомендуется отдать, подарить или сдать в специальные текстильные контейнеры, расположенных по всей Латвии.
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