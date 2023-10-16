Латвийский дизайнер назвал 5 вещей, которые должны быть в шкафу каждой женщины

Пышный пуховик-бомбер оверсайз

Мода меняется каждый год, поэтому Кашерс также рекомендует покупать такую ​​куртку в классическом цвете, присматриваясь к тому, что впишется в ваш существующий гардероб - так вы сможете носить куртку несколько сезонов. Такая куртка очень удобна, так как хорошо сочетается с классической одеждой, джинсами и повседневной обувью.

Джинс

Джинсы никогда не выходят из моды окончательно, поэтому они должны быть в гардеробе каждой женщины. Это могут быть как джинсы, так и рубашки. Конечно, силуэт и формы со временем меняются. В этом сезоне Кашерс рекомендует выбирать брюки с широкими концами и завышенной талией: "Хотя в моде брюки с низкой посадкой, но когда я работаю с женщинами, я делаю вывод, что женщины чувствуют себя безопаснее в брюках, где они могут спрятать свой "животик" и почувствовать себя более комфортно. Кроме того, женщинам не нужно бояться брюк с широкими концами, потому что при правильном сочетании одежды даже широкие брюки можно сделать "стройнее"".

***

Модельер предлагает тщательно выбирать не только одежду, но и обувь и аксессуары. Длинные сапоги - устойчивый выбор, поскольку они актуальны каждую осень - со временем меняются только такие нюансы, как пятка и носок. Сейчас в моде сапоги с острым носом, которые стройнят и удлиняют силуэт женщины, а также прекрасно смотрятся с различной одеждой, в том числе с широкими брюками. В свою очередь, при покупке аксессуаров модный художник предлагает обратить внимание на украшения, которые сочетаются с чем угодно.

​Также перед покупкой новой одежды Кашерс рекомендует пересмотреть имеющийся гардероб, ведь, возможно, все актуальное находится среди давно забытой одежды, а то, что действительно уже не нужно, рекомендуется отдать, подарить или сдать в специальные текстильные контейнеры, расположенных по всей Латвии.