Литовский военный самолет завершил эвакуационные рейсы из Израиля

Вечером в субботу, 14 октября, самолет доставил в Вильнюс 30 человек, в том числе младенца, которые на прошлой неделе были эвакуированы из Израиля в турецкий город Анталья.

Литва направила в регион военно-транспортный самолет Spartan 11 октября после того, как на Израиль внезапно напала террористическая группировка ХАМАС.

Самолет должен был находиться в Анталии до 15 октября, чтобы выполнять эвакуационные рейсы из Израиля.

Однако субботний рейс стал последним в этой миссии, поскольку других желающих эвакуироваться из Израиля в Турцию среди граждан Литвы не нашлось, сообщили власти Литвы.

Всего на прошлой неделе военно-транспортный самолет Spartan совершил три эвакуационных рейса, перевезя из Тель-Авива в Анталию 95 человек, в основном граждан Литвы, а также несколько латвийцев.

Многие из эвакуированных вернулись в Литву самостоятельно.