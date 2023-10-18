В октябре и ноябре в Риге можно будет бесплатно сдать собранные листья

Прием листьев будет осуществляться в 33 местах в окрестностях Риги с 21 октября по 27 ноября в основном по субботам и воскресеньям, но в некоторых местах и ​​в определенные рабочие дни.

Жителям следует учитывать, что листья нельзя сдавать в мешках – их придется опустошить в пунктах сдачи. Кроме того, каждый должен впоследствии сам собрать пустые мешки. Жители должны учитывать, что листья нельзя приносить и оставлять заранее. Листья также не должны содержать другие отходы.

Не допускается приносить в пункты приема использованную бытовую технику, мебель или строительный мусор, а также смешивать листья с бытовыми отходами.

Каждый день в проекте по сбору листьев будут участвовать представители Управления территориального благоустройства (TLP) Центральной администрации Рижского самоуправления, которые будут следить за ситуацией, координировать сдачу листьев, контролировать направление специализированного транспорта по сбору мусора, а также помогать жителям опустошать мешки.

Рижская муниципальная полиция усилит патрулирование пунктов сбора листьев, чтобы предотвратить или ограничить несанкционированный сброс мусора.

В прошлом году жители сдали таким образом 2500 тонн листьев, а в 2021 году – 2083 тонны.