"Война есть война": Путин дал пресс-конференцию в Пекине и рассказал, проиграла ли РФ Украине

О поставках Украине американских ракет ATACMS, которые уже привели к уничтожению российской военной техники, Путин сказал, что это "создает дополнительные угрозы", но РФ "сможет отражать эти атаки". "Война есть война", - заявил российский лидер, подчеркнув, что поставки ракет, о которых давно просила Украина, "кардинально не изменят ситуацию на линии соприкосновения". Путин также отметил, что США все больше втягиваются в конфликт.

От темы поставок ATACMS Путин перешел к вопросу о том, проиграла ли Россия войну. "Если война проиграна Россией, зачем тогда поставлять ATACMS? - приводит слова Путина "Медуза". - Пусть США заберут назад ATACMS и все другое вооружение. Пусть Байден садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".

Прокомментировал Путин и ракетный удар по больнице в секторе Газа. "Мы всегда выступали за создание самостоятельного, суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи, но, если бы это было так, это было бы правильно", - сказал он.

Как сообщалось, ХАМАС обвиняет в ракетном ударе Израиль. ЦАХАЛ утверждает, что ракетный удар по ошибке нанесли боевики палестинской группировки "Исламский джихад".