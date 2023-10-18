Взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе: о чем говорят видео, фото и другие улики

Отдел верификации Би-би-си расследует возможные причины взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе, в результате которого погибли сотни палестинцев.
В результате мощного взрыва в заполненном людьми дворе больницы Аль-Ахли в Газе, предположительно, погибли сотни людей.
Палестинские власти сектора Газа, контролируемые исламистским движением ХАМАС, немедленно обвинили в произошедшем Израиль. Они заявили, что это был преднамеренный удар с воздуха. Израиль отверг эти обвинения.
Разобраться среди взаимных обвинений, какая из версий отражает правду, все труднее.
Журналисты Отдела верификации Би-би-си (BBC Verify) постарались разобраться в том, что известно, а что нет, отсмотрев видеозаписи, фотоснимки и другие улики, включая показания очевидцев. Корреспондент Би-би-си также побывал на месте взрыва, куда пускают не всех.
Новая информация появляется постоянно, и эта заметка будет обновляться в течение дня — по мере того, как мы будем узнавать больше и говорить с экспертами об уликах.
Очень важно также помнить, что вместе с вооруженными столкновениями важной частью этого конфликта является информационная война. Не впервые израильские власти и представители палестинцев в Газе дают противоположные версии событий, связанных со взрывами. Мы следим за их утверждениями и заявлениями.
Взрыв
Взрыв во дворе больницы произошел во вторник 17 октября около семи часов вечера по местному времени. 20-секундное видео, распространенное в соцсетях и верифицированное Би-би-си, является первым важным визуальным свидетельством инцидента.
В нем слышен свист приближающегося снаряда или ракеты, за которым следует большой взрыв и сильный пожар.
В прямом эфире арабского телеканала «Аль-Джазира» в 18:59 местного времени был виден яркий всполох в небе над Газой. Некоторые комментаторы предположили, что это пламя от ракеты, которая взрывается или разрушается в воздухе. Вдали видна вспышка, затем происходит сильный взрыв ближе к камере, которую мы геолоцировали.
В других клипах, появившихся в соцсетях, можно увидеть тот же взрыв с различных углов и на разном расстоянии.
Мы поговорили с несколькими экспертами, чтобы установить, можно ли на основе имеющихся данных, в том числе силы взрыва и звука, который слышен перед самым взрывом, установить его причины.
Пока трудно сделать полноценное заключение, но некоторые экперты указывают на несоответствие доказательств картине, которую обычно можно увидеть при израильских авиаударах.
Андрес Ганнон, доцент Вандербильтского университета в США, говорит, что взрыв был небольшим, а это означает, что пожар в результате падения скорее мог быть вызван остатками топлива двигателя, а не разрывом боевой части.
Джастин Бронк, старший исследователь в британском Королевском институте военных исследований (RUSI), говорит, что на данном раннем этапе трудно утверждать с уверенностью, но, судя по свидетельствам, взрыв был вызван падением дефектной ракетной ступени на парковку и последующим возгоранием топлива.
По словам Ганнона, определить по видеокадрам, достиг ли снаряд своей цели, невозможно.
Несколько экспертов, с которыми мы говорили, не пожелали высказать мнение о том, что именно произошло на видео.
Визуальные улики с места взрыва
Би-би-си смогла подтвердить видимые элементы зданий и расположения больницы Аль-Ахли с имеющимися в открытом доступе спутниковыми снимками, что позволяет заключить: взрыв произошел именно в этой больнице.
Основываясь на имеющихся данных, можно сказать, что взрыв произошел во дворе, который является частью больничного комплекса. Судя по снимкам, окружающим зданиям не нанесен значительный ущерб. Вместе с тем, на снимках видны следы пожара и обгоревшие остовы автомобилей.
Больница принадлежит и управляется Англиканской церковью.
Ричард Сьюелл, декан колледжа Святого Георгия в Иерусалиме, сказал Би-би-си, что в момент инцидента во дворе находилось около 1000 беженцев, а в самом здании было около 600 человек: пациенты и медицинский персонал.
Что выяснил корреспондент Би-би-си
Корреспондент Би-би-си Рушди Абуалуф этим утром побывал в больнице Аль-Ахли. По его словам, очевидцы рассказывали о разрушениях и о том, как на месте взрыва все еще собирали тела погибших.
Один из них рассказал ему, что в больничном дворе в момент взрыва находились женщины, дети и старики.
Мы продолжаем анализировать видео и фото жертв, чтобы определить по полученным ранам характер взрыва.
Чего мы пока не знаем
Одна из самых важных улик - воронка, образовавшаяся в результате взрыва.
Представители армии Израиля говорят, что отсутствие большой воронки, а также повреждений от взрыва у близлежащих зданий, доказывает, что произошедшее не было результатом удара израильским оружием.
Кадры с места инцидента показывают наличие во дворе больницы одной небольшой воронки, и мы выясняем, есть ли признаки наличия других воронок.
Другая важная недостающая деталь — обломки ракеты. Часто вид снаряда и место изготовления можно определить по остаткам оболочки. Но в данном случае мы не видели таких улик.
Армия Израиля также обнародовала запись, на которой, по ее утверждениям, два боевика ХАМАС признают, что в больницу попала ракета, выпущенная группировкой «Палестинский исламский джихад». Это вторая по численности вооруженная группа в Газе, и она поддерживает нападение ХАМАС на Израиль, произошедшее 7 октября.
Независимо подтвердить подлинность этой записи невозможно. «Палестинский исламский джихад» отрицает свою причастность к взрыву и обвиняет в нем Израиль.
Над материалом также работали: Даниэль Палумбо, Джошуа Читам, Том Спенсер и Шайан Сардаризаде.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.