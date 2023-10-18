Взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе: о чем говорят видео, фото и другие улики

Взрыв

Взрыв во дворе больницы произошел во вторник 17 октября около семи часов вечера по местному времени. 20-секундное видео, распространенное в соцсетях и верифицированное Би-би-си, является первым важным визуальным свидетельством инцидента.

В нем слышен свист приближающегося снаряда или ракеты, за которым следует большой взрыв и сильный пожар.

В прямом эфире арабского телеканала «Аль-Джазира» в 18:59 местного времени был виден яркий всполох в небе над Газой. Некоторые комментаторы предположили, что это пламя от ракеты, которая взрывается или разрушается в воздухе. Вдали видна вспышка, затем происходит сильный взрыв ближе к камере, которую мы геолоцировали.

В других клипах, появившихся в соцсетях, можно увидеть тот же взрыв с различных углов и на разном расстоянии.

Мы поговорили с несколькими экспертами, чтобы установить, можно ли на основе имеющихся данных, в том числе силы взрыва и звука, который слышен перед самым взрывом, установить его причины.

Пока трудно сделать полноценное заключение, но некоторые экперты указывают на несоответствие доказательств картине, которую обычно можно увидеть при израильских авиаударах.

Андрес Ганнон, доцент Вандербильтского университета в США, говорит, что взрыв был небольшим, а это означает, что пожар в результате падения скорее мог быть вызван остатками топлива двигателя, а не разрывом боевой части.