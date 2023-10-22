Пугачева возвращается в РФ, а Брежнева и Меладзе расстались врагами?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Брежнева и Меладзе расстались врагами?

До сих пор точно не известно, развелись ли Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе. Короткий комментарий певицы в Instagram не вносит окончательной ясности, но желтая пресса продолжает обсуждать предполагаемый развод.

Ранее журналисты и поклонники обращали внимание на внезапно удаленные совместные фото и снимки артистки без обручального кольца, пишет Super.ru.

Ходят слухи, что сейчас экс-супруги вовсю занимаются разделом имущества. Недавно якобы они за круглую сумму продали свой особняк в Подмосковье и решили, кому достанется вилла в Италии. О причинах расставания нигде не сообщается.