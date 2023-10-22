Пугачева возвращается в РФ, а Брежнева и Меладзе расстались врагами?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и ее родных. Досталось также Вере Брежневой и Константину Меладзе...
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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Брежнева и Меладзе расстались врагами?
До сих пор точно не известно, развелись ли Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе. Короткий комментарий певицы в Instagram не вносит окончательной ясности, но желтая пресса продолжает обсуждать предполагаемый развод.
Ранее журналисты и поклонники обращали внимание на внезапно удаленные совместные фото и снимки артистки без обручального кольца, пишет Super.ru.
Ходят слухи, что сейчас экс-супруги вовсю занимаются разделом имущества. Недавно якобы они за круглую сумму продали свой особняк в Подмосковье и решили, кому достанется вилла в Италии. О причинах расставания нигде не сообщается.
"В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение", - приводит слова Веры Брежневой российское издание "7Дней".
Пугачева возвращается в РФ?
В Сети появились слухи о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми покидают Израиль.
Максим Галкин вышел на связь из своего дома в Израиле и сообщил, что они никуда не планируют уезжать. Стоит сказать, что на данный момент артист находится на Кипре на гастролях. О чем он предупреждал ранее. Где находится Алла Пугачева и дети - неизвестно. В желтой прессе активно распространяются слухи о том, что Примадонна якобы должна вернуться в Россию.
Портал "7дней.ру" ссылается на некого Павла Рудченко, который утверждает, что Алла Борисовна пакует вещи. Конкретная дата возвращения не называется. Предполагается, что семья вернется в замок в деревне Грязь. По этому случаю там сейчас идет подготовка к приезду (ремонт, уборка и т. п.).
Галерея: Замок Галкина и Пугачевой
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