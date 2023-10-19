Свыше 17 брендов! Объявлена программа 37-й RIGA FASHION WEEK

Неделя моды в Риге начнется открытием выставки "Панорама моды. Итальянская новая волна" в художественной галерее Ola Foundation. Выставка рассказывает историю современной итальянской моды через видение десяти молодых дизайнеров, выбранных за их уникальный взгляд и нестандартный творческий подход. В этот же день в Музее моды состоится открытие еще одной выставки - "Черный, белый, красный", посвященной восприятию цвета и его истории в моде. На выставке будут представлены архивные платья разных эпох, которые объединены этим классическим цветовым сочетанием.

Показы брендов детской моды Paade Mode и Rock & Mouse пройдут в новом урбанистическом пространстве - галерее Eviart Gallery. Завершит этот день демонстрация свадебных платьев от латвийской марки Amelii. Помимо новой локации, мода уже во второй раз пройдет в буквальном смысле на высоте - в башнях Zunda Towers. Именно там гостям представят актуальные тенденции дебютанты сезона - Dans Krumpāns из Латвии и Marina Fedan из Германии, а также известного литовского дизайнера Agne Kuzmickaite. В свою очередь узбекский бренд Moel Bosh и латвийский Selina Keer будут принимать всех желающий в своих шоурумах.