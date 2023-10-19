Свыше 17 брендов! Объявлена программа 37-й RIGA FASHION WEEK

Мода как часть искусства, - таким лейтмотивом выбрана тема Рижской недели моды, которая в столице пройдет с 20 по 25 октября. Тема красной нитью проходит по всей программе, с упором на устойчивое развитие и этичность. В рамках грядущей сессии RFW заявлено свыше 17 брендов, в числе которых - дебютанты, зарубежные эко-марки и локальные мастодонты индустрии.
Неделя моды в Риге начнется открытием выставки "Панорама моды. Итальянская новая волна" в художественной галерее Ola Foundation. Выставка рассказывает историю современной итальянской моды через видение десяти молодых дизайнеров, выбранных за их уникальный взгляд и нестандартный творческий подход. В этот же день в Музее моды состоится открытие еще одной выставки - "Черный, белый, красный", посвященной восприятию цвета и его истории в моде. На выставке будут представлены архивные платья разных эпох, которые объединены этим классическим цветовым сочетанием.
Показы брендов детской моды Paade Mode и Rock & Mouse пройдут в новом урбанистическом пространстве - галерее Eviart Gallery. Завершит этот день демонстрация свадебных платьев от латвийской марки Amelii. Помимо новой локации, мода уже во второй раз пройдет в буквальном смысле на высоте - в башнях Zunda Towers. Именно там гостям представят актуальные тенденции дебютанты сезона - Dans Krumpāns из Латвии и Marina Fedan из Германии, а также известного литовского дизайнера Agne Kuzmickaite. В свою очередь узбекский бренд Moel Bosh и латвийский Selina Keer будут принимать всех желающий в своих шоурумах.
На главном подиуме столицы актуальные тенденции продемонстрируют марки, которые уже уверенно закрепили свои позиции в странах Балтии, - Amoralle, Collected Story, Natalija Jansone, Iveta Vecmane, Nolo, BAE by Katya Shehurina (все из Латвии) и Ivo Nikkolo (Эстония). Показ польского бренда Szczygiel - (Польша) станет наглядным примером коллекции, отвечающей принципам устойчивого развития - все изделия выполненные из запасов и сырьевых материалов, используемых в соответствии с принципами zero-waste.
Эко-повестка найдет отражение не только в коллекциях, но и образовательных инициативах. Балтийская федерация моды, универмаг Stockmann и Агентство инвестиций и развития в Латвии организуют панельную дискуссию с участием признанных экспертов из Скандинавии и Балтии о значимости устойчивого производства в индустрии моды, которая состоится в помещениях Forum Cinemas.
В рамках сотрудничества признанных латвийских дизайнеров с универмагом Stockmann, на главном подиуме RFW состоится специальный показ с участием Pixie Won’t Play, Anna Led, Guna Nabare, Una Bērziņa и Cinnamon Concept. Показ готовит Синтия Селицка - одна из ведущих стилистов и фэшн-блогеров Латвии.
Завершением Недели моды в Риге станет вечеринка в баре A’Drop.
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