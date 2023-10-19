Фото ⟩ Полиция обнаружила в рижском автосервисе производство амфетамина: изъяты килограммы наркотика

В сентябре этого года был начат уголовный процесс по факту изготовления и продажи преступной группой в Риге наркотических веществ в крупном объеме.

9 октября полиция по подозрению в реализации наркотических веществ в крупном объеме в разных местах Риги задержала мужчин 1980, 1975 и 2001 годов рождения.

Полиция обнаружила и тайник с наркотиками, обустроенный в лесу. Там был задержан клиент - упомянутый мужчина 2001 года рождения, кроме того, была изъята часть наркотических веществ.

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В ходе расследования выяснилось, что тайник оборудовал мужчина 1975 года рождения, который действовал и в качестве курьера. В свою очередь мужчина 1980 года рождения, возможно, производил наркотические вещества и является организатором преступления. Он ранее уже был судим за различные преступления.

Стражи порядка провели более десяти обысков, во время которых по различным адресам обнаружили и изъяли примерно 10-15 килограммов амфетамина. Точное количество вещества станет известно после проведения экспертизы.