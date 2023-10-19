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Илон Маск рассматривает возможность ухода социальной сети Х из Евросоюза

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Илон Маск
Илон Маск Фото: Reuters/ScanPix

Илон Маск рассматривает возможность ухода социальной сети Х, ранее известной как Twitter, с рынка Евросоюза, сообщает портал Business Insider.

Портал, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает, что Маск недоволен принятым в ЕС законом о цифровых услугах (DPA).

DPA требует от крупных интернет-платформ, помимо прочего, последовательно и оперативно бороться с разжиганием ненависти.

"Недавно компания X получила ряд вопросов от Еврокомиссии с просьбой предоставить дополнительную информацию о том, как эта социальная медиаплатформа выполняет свои обязательства.

Запрос Еврокомиссии последовал после того, как стало известно о распространении на X призывов к насилию и дезинформации после нападения на Израиль палестинской группировки ХАМАС.

По данным Business Insider, Маск обсуждал возможность приостановки работы X в ЕС или блокировки доступа к платформе для пользователей в этом регионе.

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