Фото ⟩ Первый трамвай, произведенный в Даугавпилсе, поставлен на рельсы

Этот процесс занял более четырех часов. В ближайшее время трамвай будет доставлен в депо на улице 18 Ноября.

Фото: Daugavpils satiksme

Трамваю еще предстоит проехать 250 километров, прежде чем он сможет перевозить пассажиров. За это время он будет адаптирован к существующей инфраструктуре.

Регулировка будет проходить ночью, процессом будут заниматься чешские специалисты, пояснили в муниципалитете.

В ночь с 19 на 20 октября с завода будет перевезен второй трамвай. Согласно контракту, оставшиеся два трамвая будут поставлены в ноябре.

Всего договор предусматривает изготовление и поставку до конца текущего года четырех 4-осных трамвайных вагонов.

Покупка трамваев реализована в рамках проекта Фонда сплочения Европейского союза "Экологически чистая и интегрированная мобильность в Даугавпилсе". Ожидается, что проект будет завершен к 31 декабря 2023 года.

Общая стоимость проекта составляет 28,3 миллиона евро, из них соответствующие затраты - 27,3 миллиона евро, софинансирование проекта со стороны фонда ЕС - 23,2 миллиона евро.

По данным Firmas.lv, истинным бенефициаром Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca является Олег Осиновский. Оборот компании в прошлом году составил 58,96 миллиона евро, прибыль - 4,93 миллиона евро.