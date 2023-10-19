Фото ⟩ Первый трамвай, произведенный в Даугавпилсе, поставлен на рельсы

Первый трамвай, выпущенный AS Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca по заказу SIA Daugavpils satiksme (ранее - AS Daugavpils satiksme), переведен с завода на рельсы.
Этот процесс занял более четырех часов. В ближайшее время трамвай будет доставлен в депо на улице 18 Ноября.
Трамваю еще предстоит проехать 250 километров, прежде чем он сможет перевозить пассажиров. За это время он будет адаптирован к существующей инфраструктуре.
Регулировка будет проходить ночью, процессом будут заниматься чешские специалисты, пояснили в муниципалитете.
В ночь с 19 на 20 октября с завода будет перевезен второй трамвай. Согласно контракту, оставшиеся два трамвая будут поставлены в ноябре.
Всего договор предусматривает изготовление и поставку до конца текущего года четырех 4-осных трамвайных вагонов.
Покупка трамваев реализована в рамках проекта Фонда сплочения Европейского союза "Экологически чистая и интегрированная мобильность в Даугавпилсе". Ожидается, что проект будет завершен к 31 декабря 2023 года.
Общая стоимость проекта составляет 28,3 миллиона евро, из них соответствующие затраты - 27,3 миллиона евро, софинансирование проекта со стороны фонда ЕС - 23,2 миллиона евро.
По данным Firmas.lv, истинным бенефициаром Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca является Олег Осиновский. Оборот компании в прошлом году составил 58,96 миллиона евро, прибыль - 4,93 миллиона евро.
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