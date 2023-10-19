Видео ⟩ Эксперимент: насколько легко купить наркотики в Риге?

Началом эксперимента стали рассказы о чатах в Telegram, в которых можно купить что угодно. Попасть в них можно, найдя в городе QR-код. LTV за полчаса нашло в Риге почти десять таких наклеек.

Дальнейшее общение происходит в чатах Telegram, где предложения как в супермаркете - здесь предлагаются самые популярные товары недели, а также акции и спецпредложения на каждый день.

LTV начало переписку с одним из торговцев. Он может предоставить как грибы, так и синтетические наркотики. Выбор пал на амфетамин. После этого остается только перевести деньги на счет в литовском банке.

LTV не осуществило перевод и не поехало за наркотиками. Дилер разозлился из-за этого.

По словам представителя полиции Сандиса Радзиньша, чаты в Telegram можно пресекать, но не все можно искоренить. Расследование требует времени, а новые чаты создаются ежедневно.

Врачи неоднократно сообщали, что число случаев передозировки наркотиков увеличивается. В Центре психиатрии и наркологии сообщили, что только за минувшую ночь поступили четыре новых пациента. Кровь очень часто представляет собой смесь различных веществ.

И в полиции, и в наркологическом центре заявили, что детям следует рассказывать о вреде этих веществ еще до первой "пробы".

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