НАТО усилит патрулирование в Балтийском море

"Усиленные меры включают в себя дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе морских патрульных самолетов, самолетов НАТО AWACS и дронов. Флот из четырех минных тральщиков Н/АТО также направляется в эту зону", - приводит заявление Русская служба BBC.

"НАТО продолжит корректировать свою военно-морскую позицию в Балтийском море и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности союзников", - добавили в НАТО

После диверсии на трубопроводе "Северный поток" в сентябре 2022 года НАТО усилила патрулирование вблизи критически важной подводной инфраструктуры.