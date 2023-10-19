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НАТО усилит патрулирование в Балтийском море

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Таллинн посетили четыре военных корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО
Таллинн посетили четыре военных корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО Фото: Kaitseväe peastaap

НАТО усилит патрулирование в Балтийском море после после недавнего повреждений подводных газопроводов и кабелей, говорится в заявлении альянса.

"Усиленные меры включают в себя дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе морских патрульных самолетов, самолетов НАТО AWACS и дронов. Флот из четырех минных тральщиков Н/АТО также направляется в эту зону", - приводит заявление Русская служба BBC.

"НАТО продолжит корректировать свою военно-морскую позицию в Балтийском море и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности союзников", - добавили в НАТО

После диверсии на трубопроводе "Северный поток" в сентябре 2022 года НАТО усилила патрулирование вблизи критически важной подводной инфраструктуры.

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