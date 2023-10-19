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Видео ⟩ В результате аварии пострадали дети, мать недовольна заключением эксперта

rus.tvnet.lv
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Мальчик, пострадавший в аварии
Мальчик, пострадавший в аварии Фото: Ekrānšāviņš

В августе на пересечении улиц Лапскалнас и Казарму в Елгаве произошло ДТП - молодая женщина с "белыми" правами сбила двоих детей, ехавших на велосипеде. В настоящее время семью мальчика, который пострадал больше всего, беспокоит мнение эксперта относительно полученных травм, сообщает программа 4. studija.

Полиция оштрафовала женщину на 400 евро, а заключение эксперта показало, что травмы, нанесенные мальчику, были незначительными. Мать пострадавшего ребенка с этим не согласна, поскольку мальчик перенес операцию.

Полиция подтвердила, что получила запрос на проведение повторной медицинской экспертизы для оценки полученных травм.

В заключении автоэксперта также имеются ошибки, которые объяснили как описки.

Видео: Сюжет программы 4. studija

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