Видео ⟩ В результате аварии пострадали дети, мать недовольна заключением эксперта

В августе на пересечении улиц Лапскалнас и Казарму в Елгаве произошло ДТП - молодая женщина с "белыми" правами сбила двоих детей, ехавших на велосипеде. В настоящее время семью мальчика, который пострадал больше всего, беспокоит мнение эксперта относительно полученных травм, сообщает программа 4. studija.
Полиция оштрафовала женщину на 400 евро, а заключение эксперта показало, что травмы, нанесенные мальчику, были незначительными. Мать пострадавшего ребенка с этим не согласна, поскольку мальчик перенес операцию.
Полиция подтвердила, что получила запрос на проведение повторной медицинской экспертизы для оценки полученных травм.
В заключении автоэксперта также имеются ошибки, которые объяснили как описки.
Видео: Сюжет программы 4. studija
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