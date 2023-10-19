Видео ⟩ В результате аварии пострадали дети, мать недовольна заключением эксперта

В августе на пересечении улиц Лапскалнас и Казарму в Елгаве произошло ДТП - молодая женщина с "белыми" правами сбила двоих детей, ехавших на велосипеде. В настоящее время семью мальчика, который пострадал больше всего, беспокоит мнение эксперта относительно полученных травм, сообщает программа 4. studija.