Обвинения против Линдеманна сняты. Впереди тур по 12 странам

Некоторое время ходили слухи о распаде Rammstein. Напомним, СМИ писали, что во время концертов представители группы якобы заговаривали с девушками и молодыми женщинами. После они приглашались на закрытые вечеринки. Несколько женщин заявили, что подверглись домогательствам и сексуальным действиям против воли. Тилль Линдеманн категорически отвергал любые обвинения.

Rammstein заявляли: "Нашим поклонникам мы говорим: для нас важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших концертах - как перед сценой, так и за ее пределами".

Велось расследование. Были задействованы юристы коллектива. В конце концов прокуратуры Берлина и Литвы прекратили расследование. Прокуратура Берлина оценила предоставленную информацию и не нашла никаких доказательств того, что Линдеман "совершал сексуальные действия с женщинами против их воли" и поэтому закрыла дело.

В 2024 году у Rammstein запланировано 18 концертов, первый пройдет на стадионе в Праге в мае. Онлайн-продажа билетов на концерты нового турне стартовала 18 октября. Группа планирует посетить Чехию. Германию, Сербию, Грецию, Испанию, Францию, Нидерланды, Ирландию, Бельгию, Данию, Австрию и Италию.

Правда, гастроли пройдут с некоторыми изменениями - не будет "нулевого ряда". Это площадка прямо перед сценой, на которой отбирались поклонницы группы.