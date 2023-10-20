Посол Латвии в Израиле не рекомендует ездить на отдых в Египет

Из-за нестабильной ситуации с безопасностью сейчас не рекомендуется в целях отдыха посещать не только Израиль, но и соседние с ним страны, в том числе Египет, утром в пятницу в эфире Латвийского радио заявил посол Латвии в Израиле Айвар Гроза, сообщает агентство LETA.
Египет граничит с сектором Газа. Посол предупредил, что в любой момент может начаться сухопутная операция израильской армии в секторе Газа и в Египет могут устремиться потоки беженцев.
По словам Грозы, каждый сам принимает решение, однако сейчас отправляться в Египет в целях отдыха не рекомендуется.
Напомним, Министерство иностранных дел предупреждает, что в Турции и Египте сохраняется нестабильная ситуация в области безопасности, местами существует риск протестов или террористических угроз, поэтому МИД призывает избегать пограничных районов, мест массового скопления людей и религиозных объектов во время проведения религиозных праздников. МИД также призывает не посещать в это время без обоснованной необходимости Ливан и приграничные с Сирией районы Иордании.
Пресс-секретарь МИД Диана Эгле призвала дополнительно оценить затраты на поездку, страховые риски, наличие представительства Латвии и других государств-членов ЕС в этих странах, а также в случае чрезвычайной ситуации оценить возможность получения консульской помощи. Важно также помнить о значительных различиях в культуре, языке и местных традициях, которые могут представлять опасность для неопытного путешественника.
Гроза проинформировал, что до обеда четверга в посольство в Израиле обратились 14 человек, которые интересовались возможностью вернуться в Латвию. Он подтвердил, что в случае необходимости будет принято решение об осуществении еще одного эвакуационного рейса, однако дипломаты обеспечивают возможность эвакуироваться и рейсами, организованными другими странами Европы.
Напомним, латвийская авиакомпания airBaltic, принимая во внимание нынешнюю ситуацию в Израиле, отменила все запланированные полеты из и в Тель-Авив до 1 января 2024 года.
В начале недели airBaltic по запросу МИД осуществил эвакуационный спецрейс из Израиля, на котором в Европу вернулись 148 человек. Большая часть из них были гражданами Латвии, но организованным Латвией рейсом воспользовались и десять граждан Эстонии, а также литовцы и шведы.
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