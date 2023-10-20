Посол Латвии в Израиле не рекомендует ездить на отдых в Египет

Гроза проинформировал, что до обеда четверга в посольство в Израиле обратились 14 человек, которые интересовались возможностью вернуться в Латвию. Он подтвердил, что в случае необходимости будет принято решение об осуществении еще одного эвакуационного рейса, однако дипломаты обеспечивают возможность эвакуироваться и рейсами, организованными другими странами Европы.

Напомним, латвийская авиакомпания airBaltic, принимая во внимание нынешнюю ситуацию в Израиле, отменила все запланированные полеты из и в Тель-Авив до 1 января 2024 года.

В начале недели airBaltic по запросу МИД осуществил эвакуационный спецрейс из Израиля, на котором в Европу вернулись 148 человек. Большая часть из них были гражданами Латвии, но организованным Латвией рейсом воспользовались и десять граждан Эстонии, а также литовцы и шведы.