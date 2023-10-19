airBaltic до конца года отменяет авиарейсы в Тель-Авив

С учетом ситуации в Израиле авиакомпания airBaltic отменила все запланированные авиарейсы между Ригой и Тель-Авивом до 1 января 2024 года, сообщили в airBaltic.
В компании отметили, что безопасность пассажиров, сотрудников и полетов является приоритетом airBaltic. Авиакомпания поддерживает тесные контакты с государственными и международными учреждениями и готова при необходимости скорректировать расписание полетов.
airBaltic призывает всех пассажиров, которых затронуло данное ограничение, обратиться в авиакомпанию, чтобы получить возврат, или связаться с колл-центром по телефону +371 6700 6006.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!