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airBaltic до конца года отменяет авиарейсы в Тель-Авив

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Publicitātes foto

С учетом ситуации в Израиле авиакомпания airBaltic отменила все запланированные авиарейсы между Ригой и Тель-Авивом до 1 января 2024 года, сообщили в airBaltic.

В компании отметили, что безопасность пассажиров, сотрудников и полетов является приоритетом airBaltic. Авиакомпания поддерживает тесные контакты с государственными и международными учреждениями и готова при необходимости скорректировать расписание полетов.

airBaltic призывает всех пассажиров, которых затронуло данное ограничение, обратиться в авиакомпанию, чтобы получить возврат, или связаться с колл-центром по телефону +371 6700 6006.

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