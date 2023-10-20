Что происходит с одеждой, попавшей в эти контейнеры? На примере Эстонии

"Собранную пригодную для носки одежду и предметы повседневного использования НПО Riidepunkt отправляет нуждающимся в Эстонии и за рубежом, часть одежды также отправляется на продажу в магазины подержанной одежды, - говорит Крууз. - Одежда, пригодная для ношения, собранная Humana, поступает в магазины Humana и экспортируется.

Вещи, непригодные к ношению, отправляются на переработку - в основном, в странах Балтии. Переработанные товары составляют 15 процентов продукции Humana".

Элийз Крууз не уточняет, в какие именно страны, помимо Эстонии, делаются пожертвования. Однако на сайте Humana People to People есть информация, что доходы от продаж поддерживают проекты развития в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке.

Собранная в контейнеры одежда не дезинфицируется и не проходит через чистку, поскольку на контейнерах написано, что туда помещаются только чистые и целые вещи. "Предполагается, что люди соблюдают это правило", - добавляет специалист.

Организации, которые устанавливают контейнеры для сбора одежды, обычно не выбрасывают одежду, которую люди туда кладут, при условии, что эта одежда соответствует их принятым стандартам и правилам. Однако стоит учитывать, что каждая организация может иметь свои собственные процедуры и политику в отношении собранной одежды. "Хорошие и чистые вещи, конечно, не отправляют в мусор, но, к сожалению, как показывает опыт, в контейнер не кладут только такие", - подытоживает Крууз.

Несмотря на то, что организации, устанавливающие контейнеры для сбора одежды в Таллинне, обычно не выбрасывают одежду, из опыта видно, что в контейнеры попадают различные предметы, включая и непригодные для дальнейшего использования.

В целом, сбор одежды в контейнеры и её последующая обработка имеют целью максимально сократить отходы и дать вторую жизнь многим вещам, одновременно поддерживая различные проекты развития в мире.