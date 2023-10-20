Что происходит с одеждой, попавшей в эти контейнеры? На примере Эстонии

В редакцию Rus.postimees обратилась читательница, которую волнует вопрос, куда же на самом деле попадают та самая ненужная одежда, которую люди складываются в специальные контейнеры, установленные у магазинов и на парковках. Действительно ли половина из этих вещей идет в третьи страны мира или же просто выбрасывается?
По данным сайта Tallinn.ee по состоянию на март 2023 только из контейнеров в Таллинне собиралось около 2,5 тонн одежды в месяц. На сайте подчеркивается, что только пять процентов от всей одежды идет на выброс и утилизацию, но так ли это? Исходя из подсчетов, в месяц в Таллинне из 2500 килограммов выбрасывается 125.
Ведущий специалист Центра стратегического управления Элийз Крууз обратила внимание на то, что в столице опустошением контейнеров занимаются две разные компании. "Контейнеры для одежды в Таллинне опустошают две разные организации: зелеными контейнерами (принадлежащим самой НПО) занимается НПО Riidepunkt. Серыми и красными (Tallinna Jäätmekeskus и AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) занимается компания Humana Sorteerimiskeskus OÜ", - говорит она.
Обе организации отправляют вещи из контейнеров в свои сортировочные центры, где всё пересматривается и сортируется по качеству и пригодности для продажи. "Предметы, которые не пригодны для ношения или переработки (например, грязная, заплесневелая или порванные одежда и обувь), являются мусором. По оценкам НПО Riidepunkt, около 30 процентов собираемых ими вещей являются отходами. Около пяти процентов предметов, собранных Humana, являются отходами", - говорит Крууз.
"Собранную пригодную для носки одежду и предметы повседневного использования НПО Riidepunkt отправляет нуждающимся в Эстонии и за рубежом, часть одежды также отправляется на продажу в магазины подержанной одежды, - говорит Крууз. - Одежда, пригодная для ношения, собранная Humana, поступает в магазины Humana и экспортируется.
Вещи, непригодные к ношению, отправляются на переработку - в основном, в странах Балтии. Переработанные товары составляют 15 процентов продукции Humana".
Элийз Крууз не уточняет, в какие именно страны, помимо Эстонии, делаются пожертвования. Однако на сайте Humana People to People есть информация, что доходы от продаж поддерживают проекты развития в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке.
Собранная в контейнеры одежда не дезинфицируется и не проходит через чистку, поскольку на контейнерах написано, что туда помещаются только чистые и целые вещи. "Предполагается, что люди соблюдают это правило", - добавляет специалист.
Организации, которые устанавливают контейнеры для сбора одежды, обычно не выбрасывают одежду, которую люди туда кладут, при условии, что эта одежда соответствует их принятым стандартам и правилам. Однако стоит учитывать, что каждая организация может иметь свои собственные процедуры и политику в отношении собранной одежды. "Хорошие и чистые вещи, конечно, не отправляют в мусор, но, к сожалению, как показывает опыт, в контейнер не кладут только такие", - подытоживает Крууз.
Несмотря на то, что организации, устанавливающие контейнеры для сбора одежды в Таллинне, обычно не выбрасывают одежду, из опыта видно, что в контейнеры попадают различные предметы, включая и непригодные для дальнейшего использования.
В целом, сбор одежды в контейнеры и её последующая обработка имеют целью максимально сократить отходы и дать вторую жизнь многим вещам, одновременно поддерживая различные проекты развития в мире.
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