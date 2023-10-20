Видео ⟩ После аварии на гонках от машины осталась лишь рама, пилот чудом остался в живых

Авария произошла на соревнованиях кузовных автомобилей Top Race. Chevrolet Cruze 19-летнего Кампиллая был зацеплен машиной конкурента и несколько раз перевернулся через крышку.

Во время аварии машина буквально рассыпалась на части, а после приземления была явно видна ее рама.

Пилот был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы города Парана, где оценили степень тяжести его травм. Гонщик находился в сознании, его жизни ничего не угрожало. В итоге выяснилось, что он сломал ключицу и имеет трещину в области таза.

Хотя гонщику придется провести несколько дней в больнице, вскоре он, вероятно, будет отправлен на домашнее лечение. В данный момент неизвестно, когда он сможет снова сесть за руль автомобиля.

#TopRaceV6 // Asi fue el terrible vuelco que sufrió Ulises Campillay en la final del @topraceok en el día de ayer en el autódromo de Paraná.



🎥 Carburando pic.twitter.com/2DNbPGRiiM — El Otro Deporte 🏁 (@ElOtroDeporte1) October 17, 2023