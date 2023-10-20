Литовские СМИ: Латвия нацелилась на сферу амбиций Литвы и стремится стать финтех-центром

После того как Латвия подготовила стратегию развития финтех-сектора и заявила, что будет стремиться стать финтех-центром Европы, литовские эксперты говорят, что растущее ускорение Латвии уже заметно, но Литва еще не потеряла своего лидерства, сообщает в пятницу бизнес-портал Verslo zinios.
"Мы видим, что в последнее время темпы развития нашего финтех-сектора снижаются, а в Латвии - растут", - отметила Аста Григайтите, председатель правления Fintech Hub LT.
По итогам 2022 года количество финтех-компаний в Литве составило 263, из них 34% предоставляли услуги платежей, в Эстонии - 264 (33% связаны с виртуальными активами), в Латвии - 146 (23% - компании по платежам, данным и ИТ-решениям).
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