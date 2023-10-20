Литовские СМИ: Латвия нацелилась на сферу амбиций Литвы и стремится стать финтех-центром

После того как Латвия подготовила стратегию развития финтех-сектора и заявила, что будет стремиться стать финтех-центром Европы, литовские эксперты говорят, что растущее ускорение Латвии уже заметно, но Литва еще не потеряла своего лидерства, сообщает в пятницу бизнес-портал Verslo zinios.