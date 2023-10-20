Байден отреагировал на высказывания Медведева о том, что Балтия - провинция России

В четверг Байден из Овального кабинета выступил с обращением к жителям, отметив, что победа Украины и Израиля в нынешних войнах против противников, цель которых - уничтожить демократию, "жизненно важна для безопасности Америки".

Комментируя ситуацию в Балтии, Байден отметил, что важно остановить российского диктатора Владимира Путина, так как его амбиции не ограничиваются только захватом Украины.

"Если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной. Он уже угрожал "напомнить", что территории на западе Польши - подарок России", - сказал Байден.

"Один из его главных советников, бывший президент России [Медведев] назвал Эстонию, Латвию и Литву "балтийскими провинциями", - указал Байден, подчеркнув, что страны Балтии - полноправные партнеры по НАТО.

Байден напомнил, что НАТО уже 75 лет поддерживает мир в Европе, и в случае, если Россия нападет на НАТО, альянс будет защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО.

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев регулярно выступает с различными скандальными сообщениями и угрозами. Чаще всего он угрожает применением ядерного оружия против Украины или стран Запада.