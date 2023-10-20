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Байден отреагировал на высказывания Медведева о том, что Балтия - провинция России

TVNET rus.tvnet.lv
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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден Фото: EPA/Scanpix

Президент США Джо Байден в своем обращении к жителям страны отреагировал и на высказывания замглавы Совета безопасности РФ и бывшего президента России Дмитрия Медведева о том, что Латвия, Эстония и Литва - балтийские провинции России.

В четверг Байден из Овального кабинета выступил с обращением к жителям, отметив, что победа Украины и Израиля в нынешних войнах против противников, цель которых - уничтожить демократию, "жизненно важна для безопасности Америки".

Комментируя ситуацию в Балтии, Байден отметил, что важно остановить российского диктатора Владимира Путина, так как его амбиции не ограничиваются только захватом Украины.

"Если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной. Он уже угрожал "напомнить", что территории на западе Польши - подарок России", - сказал Байден.

"Один из его главных советников, бывший президент России [Медведев] назвал Эстонию, Латвию и Литву "балтийскими провинциями", - указал Байден, подчеркнув, что страны Балтии - полноправные партнеры по НАТО.

Байден напомнил, что НАТО уже 75 лет поддерживает мир в Европе, и в случае, если Россия нападет на НАТО, альянс будет защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО.

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев регулярно выступает с различными скандальными сообщениями и угрозами. Чаще всего он угрожает применением ядерного оружия против Украины или стран Запада.

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