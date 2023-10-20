Фото ⟩ В Риге люди встали в очереди за уникальным товаром

В пятницу, 20 октября, а также в субботу, 21 октября, в конференц-зале Fantadroms проходит рынок винтажной одежды Vinokilo. Бренд Vinokilo - один из ведущих в области винтажной моды. Бренд подчеркивает, что их миссия - дать одежде вторую жизнь. В пятницу в полдень на площадке на Новой Тейке уже собрались длинные очереди покупателей, несмотря на прохладную осень, отмечает TVNET.
Галерея: Очереди на Новой Тейке
В Vinokilo можно приобрести винтажную одежду высшего качества, которая продается на развес. Одежда и уникальные высококачественные аксессуары представлены в основном известными брендами, которые были на пике своей славы в период с 1960-х по начало 2000-х годов.
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