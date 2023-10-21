Водителя BMW из Латвии судили в Северной Ирландии из-за тонировки стекла

Полиция поймала водителя 26 июня. Гражданин Латвии Евгений, путешествующий по Северной Ирландии, признал себя виновным в нарушении.

Суд Северной Ирландии выслушал объяснения обвиняемого водителя BMW, стекла которого были "сильно тонированы".

Прокурор заявил, что из-за тонировки "сотрудникам полиции было трудно видеть салон автомобиля".

Светопропускание переднего бокового стекла составило 26,8 процента, а закон требует, чтобы светопропускание составляло не менее 70 процентов.

Обвиняемый также не сдал повторный экзамен по вождению после предыдущего запрета.

Адвокат водителя BMW пояснил в суде, что Евгений присутствовал на предыдущем суде без законного представителя.

Когда ему запретили водить машину на 14 месяцев, Евгений не понял, что ему придется пересдавать экзамен по вождению из-за "плохого знания английского", рассказал адвокат.

За новое правонарушение водитель BMW получил шесть штрафных баллов и штраф в размере 343 евро (300 фунтов стерлингов).