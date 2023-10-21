Видео ⟩ Под Саласпилсом водитель насмерть сбил женщину

19 октября в Ацоне, недалеко от Саласпилса, погибла женщина. В темноте ее не заметил водитель. Травмы, полученные в результате дорожно-транспортного происшествия, оказались слишком серьезными, чтобы медики смогли спасти женщину, сообщает программа Degpunktā.
О причинах аварии было высказано несколько предположений. Возможно, женщина был на дороге без светоотражающих элементов и водитель не увидел ее.
Хотя в этом районе есть несколько автобусных остановок, пешеходного перехода здесь нет.
"Здесь так никто не ходит, но те, кто приезжает в сады, вылазят сюда. А когда приходится переходить дорогу, это довольно сложно, движение здесь очень интенсивное. Страшно не успеть проскочить", - говорит местная жительница.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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