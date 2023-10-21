Видео ⟩ Как первоклассник за карманные деньги купил свою первую спортивную машину

Ленард Патрик еще в совсем маленьком возрасте понял, что весь день может просидеть на краю трассы, глядя на машины. В возрасте пяти лет он получил в подарок от отца квадроцикл, а своей первый автомобиль Ford Sierra приобрел в первом классе на накопленные 100 латов. Отец удлинил педали, построил трассу у дома, и мальчик начал свой путь в автоспорте.

Свой первый настоящий спортивный автомобиль Ленард Патрик получил в 12 лет, после чего последовала и первая победа на зимней трассе - он обошел более старших конкурентов. После побед в фолкрейсе и автокроссе Ленард Патрик уже второй сезон стартует в ралли-кроссе и нацелен на достижения и за пределами Латвии. Спортсмен признает, что его привлекают грунтовые и зимние трассы, тогда как асфальт - нет.

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Статья создана в сотрудничестве со смарт-телевидением LMT