Видео ⟩ Должна ли скорая помощь выключать звуковой сигнал по ночам?

У зрителя передачи 4. studija возник вопрос - почему автомобиль Службы скорой медицинской помощи (NMPD) ездит с включенными маячками и звуковыми сигналами ночью, будя жителей, если улицы города совершенно пусты?
Руководитель отдела транспортной безопасности NMPD Эгилс Лапиньш заявил, что люди ошибочно полагают, что ночью ничего не происходит. Если скорая помощь куда-то едет, значит, кто-то не спит.
"Кто-то попал в беду, кто-то в ДТП, или же пострадал в пожаре. В такие моменты нам приходится спешить. Мы не можем ехать по всем правилам дорожного движения. С точки зрения человека, который позвонил в NMPD, он уже смотрит на то, что эта машина будет здесь через минуту", - сказал Лапиньш.
Спасателям приходится торопиться, но и у них есть свои правила - с какой скоростью и как можно ездить в населенных пунктах, нарушая правила дорожного движения.
Видео: Сюжет программы 4. studija
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