Видео ⟩ Должна ли скорая помощь выключать звуковой сигнал по ночам?

Руководитель отдела транспортной безопасности NMPD Эгилс Лапиньш заявил, что люди ошибочно полагают, что ночью ничего не происходит. Если скорая помощь куда-то едет, значит, кто-то не спит.

"Кто-то попал в беду, кто-то в ДТП, или же пострадал в пожаре. В такие моменты нам приходится спешить. Мы не можем ехать по всем правилам дорожного движения. С точки зрения человека, который позвонил в NMPD, он уже смотрит на то, что эта машина будет здесь через минуту", - сказал Лапиньш.