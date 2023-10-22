Видео ⟩ Попадаются даже экс-полицейские! Мошенники оставили Даце долг в 10 тыс. евро

Так, например, бывшая полицейская Даце попалась в ловушку мошенников, откликнувшись на, казалось бы, подлинное объявление о работе.

Из-за действий мошенников долги Даце составляют около 10 тысяч евро. Она сама когда-то работала в полиции, регистрируя заявления обманутых потерпевших, и была абсолютно уверена, что с ней такого не произойдет.

В начале лета она разместила объявление о поиске дополнительной работы. Вскоре с ней связался фальшивый сотрудник банка и предложил возможность заработать. По просьбе "сотрудника" она открыла счет в одном из самых известных банков Латвии с помощью официального приложения, но возникла проблема с авторизацией.

Человек, позвонивший Даце, сказал, что для решения проблемы ему придется подключиться к телефону удаленно, поэтому экран телефона может мигать, но беспокоиться не стоит.

В ходе разговора подставной сотрудник банка также предупредил, что из банка придет оповещение о том, что кто-то вошел в систему, но это будет он, поэтому Даце не стала реагировать на оповещение.

Предоставив доступ к устройству, Даце чувствовала себя в безопасности, потому что была уверен, что на новом счете нет денег. Примерно через две недели после открытия счета Даце получила звонок из банка.

Только тогда она узнала, что на ее имя было оформлено несколько быстрых кредитов. В рассрочку были взяты смарт-часы и четырнадцатый iPhone. По мнению Даце, это был самый дорогой из тех, что можно было приобрести без первоначального взноса.

Эксперты призывают проверять всех, кто запрашивает у вас данные для доступа.

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