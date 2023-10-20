Представившись главой Госполиции, у женщины украли 57 тыс. евро

Наблюдения Государственной полиции показывают, что количество методов, используемых мошенниками, увеличивается. В настоящее время также очень распространены случаи фишинга, например, когда жителям отправляют поддельное текстовое сообщение якобы от суда или полиции с прикрепленной мошеннической ссылкой. Это текстовое сообщение может выглядеть как приглашение на судебное заседание или уведомление о решении полиции. Немало обращений поступает и от жителей, ищущих работу, с которыми связались мошенники, выдававшие себя за сотрудников отдела кадров компании. Таким образом они узнавали данные о банковских счетах жертв.

Госполиция повторно напоминает жителям о необходимости быть осторожными и не раскрывать данные своего банковского счета и другую конфиденциальную информацию посторонним людям ни во время телефонного разговора, ни в письменной форме! Полиция и другие госорганы и банки никогда не позвонят, чтобы узнать такую ​​информацию. Полиция напоминает, что подобные мошенничества чаще всего организуются и совершаются из-за границы. Мошенники часто имитируют латвийские номера с помощью технологий подмены номера, и входящий звонок с латвийского номера не обязательно означает, что звонок из Латвии.

Также полиция просит не открывать подозрительные ссылки и не вводить на сомнительных сайтах личные данные и данные банковского счета.

Государственная полиция строго призывает жителей Латвии не заниматься сомнительными операциями в качестве денежных "мулов"! В целях "легкой" прибыли жители склонны соглашаться "пропустить" через свои счета или даже получить наличными средства, которые им не принадлежат.

Таким образом жители становятся участниками преступной схемы и подвергают себя уголовной ответственности!

Как сообщалось, полиция регулярно задерживает за подобные действия жителей Латвии.