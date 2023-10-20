Представившись главой Госполиции, у женщины украли 57 тыс. евро

Мошенники постоянно совершенствуют свои навыки убеждения и, чтобы завоевать доверие, склонны выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, в том числе полиции. Как сообщалось, с целью выманивания денег преступники отправляют электронные письма и звонят, выдавая себя за главу Государственной полиции или одного из его заместителей.
В этом месяце в Рижское управление Госполиции поступило заявление от женщины пенсионного возраста, у которой украли 57 тысяч евро. В своих показаниях потерпевшая утверждает, что сначала ей позвонила женщина, назвавшаяся сотрудницей службы безопасности банка. Звонившая сообщила, что некто пытался снять деньги со счета женщины и что вскоре ей позвонит начальник полиции Арманд Рукс.
Через некоторое время женщине позвонил другой самозванец, выдававший себя за главу Госполиции. Он утверждал, что в целях безопасности дама должна снять все деньги с банковских счетов. К общению преступники подключили и мужа женщины. По указанию мошенника женщина и ее супруг сняли со своих счетов 57 тысяч евро и передали наличные неизвестному человеку. В связи с инцидентом Государственная полиция возбудила уголовный процесс, выясняются точные обстоятельства происшествия.
К сожалению, это не единственный случай, когда у людей подобным образом выманили деньги. В полиции также имеются сведения о случаях, когда мошенники, чтобы завоевать доверие граждан, отправили в приложении WhatsApp фотографию с поддельным служебным удостоверением главы Госполиции, чтобы таким образом "подтвердить" свою личность.
Наблюдения Государственной полиции показывают, что количество методов, используемых мошенниками, увеличивается. В настоящее время также очень распространены случаи фишинга, например, когда жителям отправляют поддельное текстовое сообщение якобы от суда или полиции с прикрепленной мошеннической ссылкой. Это текстовое сообщение может выглядеть как приглашение на судебное заседание или уведомление о решении полиции. Немало обращений поступает и от жителей, ищущих работу, с которыми связались мошенники, выдававшие себя за сотрудников отдела кадров компании. Таким образом они узнавали данные о банковских счетах жертв.
Госполиция повторно напоминает жителям о необходимости быть осторожными и не раскрывать данные своего банковского счета и другую конфиденциальную информацию посторонним людям ни во время телефонного разговора, ни в письменной форме! Полиция и другие госорганы и банки никогда не позвонят, чтобы узнать такую информацию. Полиция напоминает, что подобные мошенничества чаще всего организуются и совершаются из-за границы. Мошенники часто имитируют латвийские номера с помощью технологий подмены номера, и входящий звонок с латвийского номера не обязательно означает, что звонок из Латвии.
Также полиция просит не открывать подозрительные ссылки и не вводить на сомнительных сайтах личные данные и данные банковского счета.
Государственная полиция строго призывает жителей Латвии не заниматься сомнительными операциями в качестве денежных "мулов"! В целях "легкой" прибыли жители склонны соглашаться "пропустить" через свои счета или даже получить наличными средства, которые им не принадлежат.
Таким образом жители становятся участниками преступной схемы и подвергают себя уголовной ответственности!
Как сообщалось, полиция регулярно задерживает за подобные действия жителей Латвии.
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