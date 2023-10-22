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Будет ограничено движение на перекрестке улиц Слокас и Кр. Валдемара

rus.tvnet.lv
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Рижские улицы. Иллюстративное фото
Рижские улицы. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

В ночь на понедельник, 23 октября, начиная с полуночи, во время реконструкции трамвайных путей будут введены ограничения движения на пересечении улиц Слокас и Кр. Валдемара, сообщает Рижская дума.

В понедельник, 23 октября, будет запрещено движение транспорта по улице Мартиня (в направлении от улицы Слокас).

Учитывая, что на следующей неделе начнутся школьные каникулы, во время которых в городе меньше пробок, работникам разрешат приступить к работе в понедельник.

Ограничения движения будут введены для того, чтобы можно было провести работы по асфальтированию перекрестка в рамках проекта реконструкции трамвайных путей, реализуемого Rīgas satiksme.

Изменения также коснутся автобусных маршрутов номер 30, 37, 41 и 54.

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