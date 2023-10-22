В США убита глава местной синагоги

Представители полиции уточнили, что на Уолл напали в ее доме, после чего женщина, по всей видимости, смогла выйти на улицу, на что указывает кровавый след, ведущий к дому.

Правоохранительные органы еще не сообщили о наличии подозреваемых по делу. CNN уточняет, что к расследованию привлечены полиция штата Мичиган и ФБР.

Глава полиции Детройта Джеймс Уайт призвал общество сохранять терпение. "Важно не делать никаких выводов до тех пор, пока все имеющиеся факты не будут рассмотрены", - заявил он.

Как сообщает The Guardian, Уолл возглавила попечительский совет синагоги в прошлом году. До этого она работа с американскими чиновниками и политиками, в том числе с генпрокурором Даной Нессель и членом палаты представителей Элиссой Слоткин.

Помимо этого Уолл была основательницей мусульманско-еврейского форума Детройта.