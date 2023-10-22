В США убита глава местной синагоги

В Детройте убили главу попечительского совета местной синагоги Саманту Уолл, пишет "Медуза" со ссылкой на CNN. Тело 40-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениям обнаружили недалеко от ее дома утром в субботу, 21 октября.
Представители полиции уточнили, что на Уолл напали в ее доме, после чего женщина, по всей видимости, смогла выйти на улицу, на что указывает кровавый след, ведущий к дому.
Правоохранительные органы еще не сообщили о наличии подозреваемых по делу. CNN уточняет, что к расследованию привлечены полиция штата Мичиган и ФБР.
Глава полиции Детройта Джеймс Уайт призвал общество сохранять терпение. "Важно не делать никаких выводов до тех пор, пока все имеющиеся факты не будут рассмотрены", - заявил он.
Как сообщает The Guardian, Уолл возглавила попечительский совет синагоги в прошлом году. До этого она работа с американскими чиновниками и политиками, в том числе с генпрокурором Даной Нессель и членом палаты представителей Элиссой Слоткин.
Помимо этого Уолл была основательницей мусульманско-еврейского форума Детройта.
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