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В США убита глава местной синагоги

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В Детройте убита глава попечительского совета местной синагоги Саманта Уолл. Тело 40-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениям обнаружили недалеко от ее дома утром в субботу, 21 октября.
В Детройте убита глава попечительского совета местной синагоги Саманта Уолл. Тело 40-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениям обнаружили недалеко от ее дома утром в субботу, 21 октября. Фото: SCANPIX

В Детройте убили главу попечительского совета местной синагоги Саманту Уолл, пишет "Медуза" со ссылкой на CNN. Тело 40-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениям обнаружили недалеко от ее дома утром в субботу, 21 октября.

Представители полиции уточнили, что на Уолл напали в ее доме, после чего женщина, по всей видимости, смогла выйти на улицу, на что указывает кровавый след, ведущий к дому.

Правоохранительные органы еще не сообщили о наличии подозреваемых по делу. CNN уточняет, что к расследованию привлечены полиция штата Мичиган и ФБР.

Глава полиции Детройта Джеймс Уайт призвал общество сохранять терпение. "Важно не делать никаких выводов до тех пор, пока все имеющиеся факты не будут рассмотрены", - заявил он.

Как сообщает The Guardian, Уолл возглавила попечительский совет синагоги в прошлом году. До этого она работа с американскими чиновниками и политиками, в том числе с генпрокурором Даной Нессель и членом палаты представителей Элиссой Слоткин.

Помимо этого Уолл была основательницей мусульманско-еврейского форума Детройта.

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