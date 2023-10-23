Домой на протезах. Как семья из Краматорска вернулась из США

Наталья и ее дочь Яна получили протезы и прошли реабилитацию в США Фото: Deutsche Welle

Однако, несмотря на все испытания, Яна с улыбкой вспоминает пребывание в Соединенных Штатах. Девочка с увлечением рассказала DW об "американских горках", на которых каталась вместе с мамой, о новых друзьях из Сан-Диего и океане, который увидела впервые в жизни. Впрочем, говорит, постоянно скучала по Украине и следила за новостями.

И хотя Степаненко имели возможность остаться в Соединенных Штатах, они все же решили вернуться домой. "По своему языку скучали, по своей земле, по людям. Знаете, даже по хлебу скучали. Мы покупали там сало, но оно не сравнится с нашим. Как только мы вернулись в Украину, я сразу купила и сало, и мясо ", - рассказывает Наталья.

Полумарафон на протезах

После протезирования и реабилитации Наталья и Яна уверенно ходят. Более того - 3 сентября Яна пробежала свой первый полумарафон. Вместе с украинцами, получившими ранения на фронте, девочка одолела специальную дистанцию протяженностью 70 м. Кроме того, Яна стала лицом кампании по сбору средств на реабилитационное отделение Unbroken kids, которое будет работать на базе больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова. Там будут помогать восстанавливаться детям после осколочных ранений, минно-взрывных травм, ампутаций, ожогов и нейротравм.

Во время ракетного удара РФ по вокзалу Краматорска мама и дочь Степаненко лишились ног Фото: Deutsche Welle