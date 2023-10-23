Рижская неделя моды началась открытием уникальной выставки модельеров из Италии

Выставка состоялась при сотрудничестве с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии, а также журналом Vogue Italia. Вход открыт для всех желающих с 21 октября по 20 ноября по предварительной регистрации на сайте www.olafoundation.lv.

Галерея: "Панорама моды. Итальянская новая волна"

В этот же день в Музее моды состоялось открытие еще одной выставки - "Черный, белый, красный", посвященной восприятию цвета и его истории в моде. На выставке представлены архивные платья разных эпох, которые объединены этим классическим цветовым сочетанием.

Галерея: "Черный, белый, красный"