Пилинговые процедуры для сияющей кожи: как выбрать самую подходящую?

Чтобы кожа была здоровой и сияющей, за ней нужно тщательно ухаживать, тщательно очищать, увлажнять и защищать от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Одним из важнейших этапов ритуала ухода за кожей является пилинг - процедура, позволяющая избавиться от омертвевших клеток кожи и загрязнений, а также способствующая регенерации клеток кожи.
Как действуют разные виды пилингов и как выбрать среди них наиболее подходящий, рассказывает консультант Apotheka Арта Богданова.
"Каждый месяц кожа проходит цикл обновления клеток, в ходе которого она избавляется от омертвевших клеток кожи и образует новые. Без правильных процедур ухода за кожей омертвевшие клетки могут накапливаться в верхнем слое кожи, делая кожу тусклой и серой, закупоривая поры и мешая действию средств по уходу за кожей, то есть не позволяя их полезным компонентам полностью впитываться. Пилинг, или отшелушивание, помогает удалить с поверхности кожи отмершие клетки рогового слоя, накопившиеся загрязнения, делая кожу более здоровой и сияющей. Эта процедура также улучшит действие различных косметических средств, способствуя их впитыванию в кожу, а регулярное отшелушивание сузит поры и предотвратит их закупорку, простимулирует синтез коллагена в коже и разгладит поверхностные морщины и складки", - объясняет Арта Богданова.
Пилинговые процедуры можно разделить на два основных типа - химический и механический пилинг. В химическом пилинге используются кислоты или ферменты, которые растворяют белковые связи между омертвевшими клетками кожи, позволяя им легко отслаиваться и стимулируя обновление клеток. Химический пилинг также улучшает тон кожи, очищает поры и оказывает увлажняющий эффект. Этот тип процедуры подходит для всех типов кожи, а пилинговые кислоты содержатся в самых разных косметических продуктах, включая сыворотки, очищающие средства для лица, тоники, маски для лица и даже кремы, что позволяет легко выбрать лучшее отшелушивающее средство для вас. Напротив, механические пилинги представляют собой гранулированные вещества, которые действуют как микроскрабы, позволяя удалять омертвевшие клетки кожи путем трения. Механический пилинг не рекомендуется людям с чрезвычайно чувствительной кожей, и его не следует применять, если кожа воспалена.
Кислоты и ферменты: различные виды химического пилинга
Среди наиболее распространенных типов химического пилинга - альфа-гидроксикислоты (AГК) и бета-гидроксикислоты (БГК). Оба типа кислот взаимодействуют с липидами наружного слоя кожи и растворяют их, способствуя тем самым удалению омертвевших клеток кожи. По аналогичному принципу действуют и ферменты - натуральные ферменты, полученные, например, из фруктов, - но их действие медленнее и, следовательно, нежнее и мягче.
· Альфа-гидроксикислоты получают из молока и фруктовых сахаров. Это кислоты природного происхождения, выполняющие функцию эксфолианта, мягко удаляя омертвевшие клетки с поверхности кожи. Продукты, содержащие альфа-гидроксикислоты, обладают увлажняющими, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, стимулируют синтез коллагена и стимулируют регенерацию клеток. Косметические продукты, содержащие альфа-гидроксикислоты, такие как гликолевая кислота и молочная кислота, особенно подходят для легкой гиперпигментации, расширенных пор, неровного тона кожи, пигментных пятен или тонких линий.
· Бета-гидроксикислоты, самой популярной из которых является салициловая кислота, удаляют омертвевшие клетки кожи, эффективны против воспалений и помогают лечить прыщи. В отличие от альфа-гидроксикислот, которые растворимы только в воде, бета-гидроксикислоты растворимы в масле и, таким образом, помогают очистить поры, заполненные кожным салом. Косметические средства с бета-гидроксикислотами особенно подходят людям с жирной, проблемной кожей, на которой часто наблюдаются высыпания.
· Ферменты подходят в случаях, когда кожа очень чувствительная, сухая и грубая. Ферменты получают из натуральных ингредиентов, например, из таких фруктов, как ананас и папайя, и действуют так же, как кислотные отшелушивающие средства, но процесс происходит медленнее, что приводит к более мягкому отшелушиванию.
Гранулы и шарики: Механический пилинг
Механическое отшелушивание - это процесс, во время которого омертвевшие клетки кожи и грязь удаляются с помощью абразивных частиц - мельчайших гранул или шариков. При механическом отшелушивании чаще всего используются скрабы, например, сахарные или солевые, имеющие гелевую или кремовую текстуру, а также специальные перчатки. Также можно использовать различные вспомогательные приспособления, например, специальные щетки. Такой пилинг подходит как для кожи лица, так и для тела, его обычно наносят на влажную кожу, слегка массируя. С помощью механического пилинга можно очистить поры, улучшить микроциркуляцию, подготовить кожу к нанесению искусственного загара, уменьшить пигментные пятна и предотвратить высыпания, он подходит людям с нормальным или жирным типом кожи, но не рекомендуется для сухой и чувствительной кожи - трение может раздражать кожу, ухудшая ее состояние.
"Отшелушивание рекомендуется проводить не чаще одного или двух раз в неделю. При использовании механического пилинга не следует слишком сильно тереть кожу - давление должно быть очень небольшим. Следует учитывать, что химические эксфолианты могут сделать кожу чувствительной к солнцу, поэтому после такого пилинга не следует забывать о солнцезащитном креме, независимо от того, жаркая ли погода, прохладная, солнечная или пасмурная, находитесь ли вы на открытом воздухе или в помещении в это время", - напоминает консультант Apotheka.
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