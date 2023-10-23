Пилинговые процедуры для сияющей кожи: как выбрать самую подходящую?

Механическое отшелушивание - это процесс, во время которого омертвевшие клетки кожи и грязь удаляются с помощью абразивных частиц - мельчайших гранул или шариков. При механическом отшелушивании чаще всего используются скрабы, например, сахарные или солевые, имеющие гелевую или кремовую текстуру, а также специальные перчатки. Также можно использовать различные вспомогательные приспособления, например, специальные щетки. Такой пилинг подходит как для кожи лица, так и для тела, его обычно наносят на влажную кожу, слегка массируя. С помощью механического пилинга можно очистить поры, улучшить микроциркуляцию, подготовить кожу к нанесению искусственного загара, уменьшить пигментные пятна и предотвратить высыпания, он подходит людям с нормальным или жирным типом кожи, но не рекомендуется для сухой и чувствительной кожи - трение может раздражать кожу, ухудшая ее состояние.