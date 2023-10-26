В Краславе нашли мать и дочку, пропавших в начале месяца. Женщина находится в больнице

"Девочка здорова и невредима, находится дома, женщина находится в медучреждении. Начат уголовный процесс по нескольким статьям Уголовного закона", - сообщает Госполиция.

В связи с инцидентом полиция возбудила уголовные дела по нескольким статьям Уголовного закона, в том числе по статье об уклонении от исполнения решения суда или Сиротского суда. LTV отмечает, что уголовное дело было возбуждено и по факту незаконного пересечения границы.

"Для возвращения ребенка домой консульский отдел привлек Генеральное консульство Беларуси в Даугавпилсе", - заявила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

В ведомстве называют произошедшее успешной операцией по возвращению девочки домой. Мать девочки осталась в Беларуси.

13 октября полиция сообщала, что пропавшая без вести Светлана Ижика вместе со своей трехлетней дочерью Кариной находилась за пределами Латвии.

Представитель Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI) Валентина Горбунова пояснила Lsm.lv, что причины изъятия ребенка из семьи могут быть разными, одна из них - здоровье родителей.

"Есть много аспектов, которые необходимо оценить. Мы больше не живем в той среде, в том режиме, где если у человека есть какие-то особые потребности, он в какой-то степени изолируется. Человек с психическими проблемами, родитель, конечно, имеет право встретиться со своим ребенком, и это также необходимо для его развития", - сказала Горбунова.