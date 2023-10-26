Зимой из аэропорта "Рига" можно будет улететь в более чем 75 пунктов назначения

В зимний сезон аэропорт "Рига" предложит прямые рейсы в более чем 75 пунктов назначения, включая три новых маршрута, сообщили агентству LETA представители аэропорта.
В эти выходные, с 29 октября, в аэропорту "Рига" вступает в силу осенне-зимнее расписание полетов.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic предложит 55 прямых направлений из Риги, а ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair - 26 прямых направлений.
Аэропорт также отмечает, что 29 октября после длительного перерыва в Ригу вернется British Airways, которая свяжет Ригу с лондонским Хитроу. Рейсы между Ригой и Хитроу будут выполняться три раза в неделю.
airBaltic с 4 ноября запускает еженедельный рейс из Риги на марокканский морской курорт Агадир.
С 27 февраля airBaltic добавит в свою маршрутную сеть испанский курорт Аликанте, куда полеты будут выполняться два раза в неделю.
В дополнение к трем новым направлениям в этом зимнем сезоне продолжатся полеты в Гданьск, Ниццу, Бухарест, Порту, Будапешт, Валенсию и Катанию.
В зимнем сезоне аэропорт "Рига" будут обслуживать 18 перевозчиков, обеспечивая прямое сообщение с 32 странами и 77 аэропортами.
Регулярные рейсы из аэропорта "Рига" будут выполнять 12 перевозчиков: airBaltic, Ryanair, Norwegian, Finnair, Wizz Air, Lufthansa, Aegean Airlines, Transavia, LOT, Turkish Airlines, British Airways и Uzbekistan Airways.
Шесть авиакомпаний будут выполнять зимние чартерные программы из Риги, в том числе Skyline Express в сотрудничестве с туроператором Anex Tours начнет полеты из Риги на египетский курорт Хургада.
Ожидается, что общее количество рейсов в этом зимнем сезоне будет на 14% больше, чем годом ранее.
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