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Решетин назвал настоящую причину, по которой он оставил актерскую карьеру

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Интарс Решетин.
Интарс Решетин. Фото: Edijs Pālens/LETA

В гостях у программы Kad viņi satiekas побывал режиссер и бывший актер Интарс Решетин. В интервью он рассказал, почему оставил карьеру актера.

Решетин уже некоторое время покинул театральную сцену, заявив, что чувствует себя утомленным.

"Когда начинаешь бурчать, понятно, что что-то надо менять. Во-первых, театр "Дайлес" - самый большой, ведущий [театр]. Был когда-то, не знаю, как сейчас. Там большая конкуренция, чтобы получить большие, хорошие, важные роли, нужно попотеть. Конечно, я никогда не увлекался сериалами - но если я что-то делаю, то это моя работа...

Но потолок, который мне предложили - это звучит очень высокомерно, но это не так - меня не устроил".

В ходе разговора он признается, что не считает себя звездой и что его любимым временем была пандемия, когда ему не нужно было ни с кем встречаться.

"Моим любимым временем был Covid-19, когда я мог надеть грязную одежду, толстовку, очки, маску и пойти в Depo", - сказал он.

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