Видео ⟩ Под Саулкрасты грузовик на несколько часов парализовал движение транспорта

Грузовик, направлявшийся в Саулкрасты, случайно перевернулся, поэтому вся дорога оказалась усыпана грузом щебня. Рабочие сделали все возможное, чтобы как можно скорее расчистить дорогу.

ДТП произошло на шестом километре трассы, на прямом, хорошо просматриваемом участке. Глядя на грузовик после аварии, видно, что водитель, скорее всего, не справился с управлением, когда у автомобиля лопнуло переднее колесо со стороны пассажирского сиденья.

"В ДТП никто не пострадал. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия", - рассказала представитель полиции Лина Багдоне.

В конце концов после нескольких часов напряженной работы рабочим удалось поставить перевернутый грузовик на колеса.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)