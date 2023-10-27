Внимание, гололед! Утром в пятницу во многих местах обледенели дороги

Скользкие участки дороги посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 63 единицы техники зимнего обслуживания VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

Затруднены условия движения на главных автодорогах страны: на Видземском шоссе (А2) от Вангажи до Аугшлигатне, от Виреши до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе (А3) от Раганы до Брасовского моста, на Даугавпилсском шоссе (А6) от Скривери до Ницгале, на Елгавском шоссе (А8) от Олайне до Мейтене, на Лиепайском шоссе (А9) от Каги до перекрестка Апшупе.

Также условия движения затруднены на всем протяжении дороги Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России (Терехово), на участке дороги граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13) от Споги до Берзгале, на всем протяжении Резекненской кольцевой дороги (А15), на участке государственной региональной автодороги Тинужи - Кокнесе (Р80) от Кокнесе до поворота на Скривери.

На региональных дорогах условия движения затруднены в окрестностях Айзкраукле, Алуксне, Балви, Цесиса, Добеле, Гулбене, Краславы, Лимбажи, Мадоны, Огре, Екабпилса.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.

О затрудненных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, можно сообщить VSIA Latvijas Valsts ceļi.