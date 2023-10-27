Видео ⟩ Фары, зеркала и решетка радиатора: в Ильгюциемсе орудуют автомобильные воры

В один из выходных группа мужчин в темной одежде осторожно гуляла по улицам Ильгюциемса под покровом ночи. При себе у воров были необходимые инструменты, позволяющие тихо и без осложнений отсоединить различные детали автомобиля. План злоумышленников удался, и на рассвете они ушли с добычей. Один из пострадавших автовладельцев был удивлен, насколько аккуратно сработали воры.

"Стекла для зеркал, насколько мне сказал страховщик, в общей сложности могут стоить 800 евро. Именно у моей машины. Провода аккуратно перерезаны плоскогубцами, ничего не порвано, ничего не сломано. Там все потрясающие специалисты", - рассказывает потерпевший.

На следующее утро социальная сеть Facebook заполнилась фотографиями действий воров и просьбами отозваться кого-нибудь, кто мог видеть нарушителей в действии. Возможно, улицы Реньгес и Риексту были выбраны сознательно - видимо, воры могут орудовать здесь беспрепятственно.

"Полиция там редко бывает. Может, воры не видели, чтобы там кто-то следил за порядком, и поэтому чувствовали себя там свободнее", - признается потерпевший.

После того как в полицейский участок за один день поступило три похожих вызова, в Ильгюциемс прибыла бригада Госполиции, которая начала опрашивать жителей района. Но никто из местных жителей ничего подозрительного не заметил.

Полиция не начала расследование, поскольку все пострадавшие получат за свои убытки компенсации.

"В двух случаях в ночь на 14 октября из автомобилей были украдены зеркала, а в другом случае в ночь на 15 октября у автомобиля была украдена решетка радиатора. У автовладельцев была страховка КАСКО, поэтому они не хотели возбуждения уголовного дела", - рассказала представитель Госполиции Гита Гжибовска.

При этом жители микрорайона уже начали переговоры о покупке и размещении возле парковочных мест камер видеонаблюдения.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)