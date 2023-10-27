Осенний гардероб - как продолжать физическую активность на свежем воздухе, чтобы не заболеть?

"Конец лета - не повод прекращать занятия спортом на свежем воздухе, наоборот - заниматься спортом на свежем воздухе можно и даже нужно и осенью, ведь это укрепляет иммунитет, поддерживает организм в хорошей физической форме, способствует эффективному функционированию мышц и органов, а также улучшает общее самочувствие, настроение и качество сна. Соответствующая одежда необходима для превентивной защиты от различных рисков для здоровья и для того, чтобы физическая активность на свежем воздухе приносила пользу, а не опасность. Например, даже кратковременного пребывания на морозе может быть достаточно, чтобы вызвать воспаление мочевыводящих путей, поэтому важен даже выбор нижнего белья. Здесь уместна широко известная поговорка о том, что нет плохой погоды - есть только неподходящая одежда, потому что она напрямую влияет на то, как мы будем себя чувствовать во время тренировки и, что не менее важно, после нее", - рассказывает Лайла Залите, фармацевт аптечной сети Apotheka. Эксперт добавляет, что необходима умеренная физическая активность каждый день, например, активная 30-минутная прогулка, или преодоление 7-10 тысяч шагов в день. В свою очередь, врачи рекомендуют уделять 150 минут в неделю также и целенаправленным высокоинтенсивным физическим нагрузкам.